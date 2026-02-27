Crisis en el fútbol argentino: 29 clubes de Primera División dejaron de pagar aportes previsionales

La tensión entre el Gobierno nacional y la conducción del fútbol sumó un dato que expone la magnitud del conflicto. Según una investigación publicada por Camila Dolabjian en LA NACION, 29 de los 30 clubes de Primera División dejaron de pagar aportes y contribuciones a la seguridad social entre noviembre de 2025 y enero de 2026. La única institución que figura con cumplimiento total ante ARCA es Estudiantes de La Plata.
El relevamiento, basado en registros oficiales del organismo recaudador, muestra que la interrupción fue casi simultánea y alcanzó a entidades grandes, medianas y recién ascendidas. La mayoría de los clubes cortó los pagos en diciembre. En ese mes aparecen Boca, River, Argentinos Juniors, Lanús, Rosario Central, Belgrano y Barracas Central, entre otros. Algunos se adelantaron en noviembre, como Banfield, Instituto y San Lorenzo; otros extendieron el incumplimiento hasta enero, como Racing y Tigre. En el caso de Deportivo Riestra, la falta de pagos se proyecta incluso a febrero.
La situación no implica una simple demora administrativa. Cada club actúa como agente de retención y descuenta del salario de sus trabajadores el 11% destinado a jubilación, el 3% para obra social o prepaga y otro 3% para PAMI. A eso se suman las contribuciones patronales, que rondan el 24%. Son fondos que no pertenecen a las instituciones y que deben transferirse al Estado en plazos determinados.
De acuerdo con la documentación citada por LA NACION, durante ese período los clubes no depositaron esos montos retenidos. En términos legales, si transcurren diez días hábiles desde el vencimiento sin regularización, el incumplimiento puede configurar el delito de retención indebida y escalar al plano penal.
El fenómeno se produce en medio de la disputa abierta entre la Casa Rosada y la Asociación del Fútbol Argentino. A la par de la investigación por aportes previsionales, la cúpula de la AFA enfrenta denuncias por presuntos desvíos millonarios y cuestionamientos administrativos impulsados por ARCA y la Inspección General de Justicia.
El trasfondo del conflicto incluye la discusión por el régimen especial del fútbol, creado por el Decreto 1212/03 durante la presidencia de Eduardo Duhalde, que reemplazó el esquema general de aportes por un porcentaje aplicado sobre entradas, transferencias y derechos de televisión. En julio de 2025, el Gobierno de Javier Milei actualizó por decreto la alícuota, fijándola en 13,06% más un adicional transitorio del 5,56% por doce meses, con el argumento de equilibrar el sistema jubilatorio.
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, sostuvo que el régimen cubría apenas el 57% de sus obligaciones y que acumuló un déficit de $7.000 millones entre noviembre de 2023 y abril de 2024. El Ejecutivo incluso intentó derogar el esquema especial mediante el Decreto 939/24 para que los clubes volvieran al sistema general, pero la AFA obtuvo una medida cautelar del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 6, a cargo del juez Enrique Alonso Regueira, que frenó ese cambio.
La investigación de Dolabjian también detecta señales de fragilidad financiera en algunas instituciones. Argentinos Juniors registra 74 cheques rechazados por más de $1.051 millones; Atlético Tucumán exhibe un pico de deuda de $843 millones; Aldosivi informó un rojo de $6,5 millones en noviembre. Independiente Rivadavia llegó a figurar en situación 5 de deudor, el nivel más crítico del sistema financiero.
Para los trabajadores, el impacto es inmediato con aportes que no se acreditan en su historia previsional, riesgos en la cobertura de salud y eventuales conflictos al momento de gestionar prestaciones. Para los clubes, el escenario puede derivar en intereses acumulados, reclamos de la seguridad social, ejecuciones fiscales y eventuales responsabilidades penales si se confirma la retención indebida.
El cuadro general muestra un incumplimiento extendido que atraviesa a casi toda la máxima categoría y que profundiza la crisis entre el Estado y la conducción del fútbol argentino.