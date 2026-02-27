Crisis en el fútbol argentino: 29 clubes de Primera División dejaron de pagar aportes previsionales

El relevamiento, basado en registros oficiales del organismo recaudador, muestra que la interrupción fue casi simultánea y alcanzó a entidades grandes, medianas y recién ascendidas. La mayoría de los clubes cortó los pagos en diciembre. En ese mes aparecen Boca, River, Argentinos Juniors, Lanús, Rosario Central, Belgrano y Barracas Central, entre otros. Algunos se adelantaron en noviembre, como Banfield, Instituto y San Lorenzo; otros extendieron el incumplimiento hasta enero, como Racing y Tigre. En el caso de Deportivo Riestra, la falta de pagos se proyecta incluso a febrero.