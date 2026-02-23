San Lorenzo se encamina a las elecciones: se agotaron las opciones judiciales de Moretti para recuperar la presidencia

El tribunal fue contundente al explicar que no existen fundamentos probatorios para respaldar el reclamo del exmandatario. Según el texto oficial, “la verosimilitud del hecho invocado no se encuentra acreditada con elementos de prueba con el grado de intensidad suficiente como para acceder al planteo recursivo”, lo que en la práctica ratifica que la salida de Moretti y la posterior designación de un interinato fueron procesos ajustados a derecho. De esta manera, queda sin efecto el argumento del dirigente, quien sostenía que el acta de aquel día estaba “terriblemente viciada” y exigía que se les debía “restituir el cargo a todos”.