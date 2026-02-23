San Lorenzo se encamina a las elecciones: se agotaron las opciones judiciales de Moretti para recuperar la presidencia
La Sala B de la Cámara Civil rechazó el último recurso del exmandatario y ratificó la situación de acefalía en el club. Sin más instancias legales a las cuales recurrir, el camino queda liberado para los comicios del 30 de mayo, mientras el dirigente evalúa volver a postularse: "Si me presento, puedo ganar".
La disputa legal por el sillón presidencial de San Lorenzo de Almagro llegó a su punto final en los tribunales. La Sala B de la Cámara Civil confirmó el fallo que ya había dictado el Juzgado Civil N°51, desestimando la apelación con la que Marcelo Moretti buscaba anular la acefalía del club y ser restituido en su cargo. Con esta resolución, el exdirigente se queda sin margen de maniobra en la Justicia, cerrando definitivamente la vía administrativa que pretendía revertir lo sucedido en la histórica reunión de Comisión Directiva del pasado 16 de diciembre de 2025.
El tribunal fue contundente al explicar que no existen fundamentos probatorios para respaldar el reclamo del exmandatario. Según el texto oficial, “la verosimilitud del hecho invocado no se encuentra acreditada con elementos de prueba con el grado de intensidad suficiente como para acceder al planteo recursivo”, lo que en la práctica ratifica que la salida de Moretti y la posterior designación de un interinato fueron procesos ajustados a derecho. De esta manera, queda sin efecto el argumento del dirigente, quien sostenía que el acta de aquel día estaba “terriblemente viciada” y exigía que se les debía “restituir el cargo a todos”.
Con el cierre definitivo de las opciones judiciales, la atención del mundo azulgrana se traslada ahora de los tribunales a las urnas. Sergio Costantino continuará al frente de la gestión transitoria con el respaldo de la ley, teniendo como objetivo principal la organización de las elecciones programadas para el próximo 30 de mayo. El socio de San Lorenzo tendrá la responsabilidad de elegir a un nuevo presidente que complete el mandato hasta diciembre de 2027, buscando poner fin a un periodo de inestabilidad que ha desgastado la estructura política del club.
Pese al duro revés judicial que lo aleja de su anterior cargo, Moretti no parece dispuesto a retirarse de la escena política de Boedo. Ante la imposibilidad de volver por decreto, el exdirigente ya comenzó a deslizar que su futuro podría estar nuevamente en una lista electoral. "Si me presento, puedo ganar", advirtió recientemente, dejando abierta la puerta a una candidatura para los comicios de mayo. La decisión de la Cámara Civil no solo clausuró un capítulo legal extenso, sino que dio el puntapié inicial a una carrera electoral donde el exmandatario buscará recuperar en las urnas lo que la Justicia le terminó de negar en los escritorios.