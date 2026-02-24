El enigma del sucesor: los nombres que baraja River tras el adiós de Gallardo

Por fuera del círculo íntimo de la institución, emergen figuras como Gabriel Milito y Ariel Holan, aunque su llegada se percibe como una apuesta arriesgada por la espalda que puedan tener ante la falta de resultados rápidos. Milito, hoy en Chivas de Guadalajara, es recordado por haber sido una piedra en el zapato durante la primera era de Gallardo, mientras que Holan viene de un paso por Rosario Central y cuenta con el antecedente de su gran campaña en Independiente. Finalmente, el nombre de Ramón Díaz siempre sobrevuela Núñez por su peso propio, aunque desde la dirigencia se ve difícil abrirle las puertas para un cuarto ciclo debido al perfil actual de la gestión.