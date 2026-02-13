Turquía abre becas completas para estudiar en sus universidades en 2026

Cómo postularse y requisitos

Pueden postularse jóvenes de todo el mundo que cumplan con los criterios de edad: hasta 21 años para grado, 30 para maestría, 35 para doctorado y 50 para investigación. También deben acreditar alto rendimiento académico, título secundario, acceso a computadora e internet estable y, según el programa, conocimientos básicos de idioma o exámenes internacionales. La convocatoria es desde el 10 de enero al 20 de febrero de 2026, con entrevistas entre abril y junio y resultados en agosto. Toda la información disponible está en: turkiyeburslari.gov.tr/announcements/turkiye-scholarships-2026-applications-121