Turquía abre becas completas para estudiar en sus universidades en 2026

El Gobierno de Turquía abrió becas para las Türkiye Scholarships 2026, destinadas a estudiantes de grado, maestría y doctorado con alto rendimiento académico. El programa ofrece cobertura completa de matrícula, residencia universitaria, seguro de salud y un curso de idioma turco para quienes no dominan el idioma, además de pasajes aéreos de ida y vuelta.
Las becas están disponibles en diversas áreas: desde ciencias, ingeniería y tecnología hasta humanidades, arte, educación, derecho, economía y turismo. Los programas tienen una duración de dos años, y los estudiantes pueden acceder a estudios en turco o en otros idiomas, con acompañamiento académico y social dentro de las universidades.
Cómo postularse y requisitos
Pueden postularse jóvenes de todo el mundo que cumplan con los criterios de edad: hasta 21 años para grado, 30 para maestría, 35 para doctorado y 50 para investigación. También deben acreditar alto rendimiento académico, título secundario, acceso a computadora e internet estable y, según el programa, conocimientos básicos de idioma o exámenes internacionales. La convocatoria es desde el 10 de enero al 20 de febrero de 2026, con entrevistas entre abril y junio y resultados en agosto. Toda la información disponible está en: turkiyeburslari.gov.tr/announcements/turkiye-scholarships-2026-applications-121
El proceso de selección incluye carga de documentación en línea, evaluación de antecedentes académicos y entrevistas virtuales. Para los programas de investigación y doctorado se solicita además una propuesta de tema y ejemplos de trabajos previos. Los becarios reciben también alojamiento gratuito en residencias universitarias, con posibilidad de optar por otras alternativas si así lo desean.
Estas becas representan una oportunidad única para jóvenes comprometidos con la educación y la cooperación internacional. Además de formación académica, los estudiantes se integran en una red global de líderes que fomenta el intercambio cultural y el desarrollo profesional, consolidando Turquía como un destino clave para la educación internacional.