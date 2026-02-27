Atlético y el laberinto del banco: ocho técnicos en cinco años, una cifra que sigue creciendo

En Atlético Tucumán, más allá de los nombres propios y de los entrenadores de turno, hay una tendencia que se repite. Ninguno de los ocho técnicos que pasaron por el banco del “Decano” desde 2021 superó la barrera de los 60 partidos al frente del equipo. Puede parecer una estadística habitual dentro del fútbol argentino, donde los ciclos suelen ser breves, pero en 25 de Mayo y Chile el dato adquiere otra dimensión, tal vez por la “vara alta” que dejó el proceso de Ricardo Zielinski: fue el último en quebrar ese techo, con 124 partidos dirigidos en tres años y medio.