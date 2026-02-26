Danza de nombres y tiempos que apremian: así está la búsqueda del nuevo DT de Atlético Tucumán
La comisión directiva del "Decano" trabaja en una carrera contra el calendario para cerrar al sucesor de Hugo Colace. Entre carpetas descartadas y un perfil que genera consenso, el club busca concretar una llegada inminente para que el nuevo ciclo comience en el próximo duelo en el Monumental.
Atlético Tucumán puso play y la danza de nombres hace varias horas que empezó a sonar con fuerza en los pasillos de 25 de Mayo y Chile. Que se busca experiencia, que hace falta un perfil táctico “sacapuntos”, que debe ser un entrenador libre y, sobre todo, que tenga ganas de venir a instalarse en la provincia para levantar a un equipo visiblemente golpeado. Se dice de todo, pero los avances concretos, por el momento, escasean. Desde la comisión directiva piden paciencia hacia afuera, mientras que el discurso puertas adentro parece contradecirse con la urgencia del calendario: “La idea es que el nuevo técnico esté en el banco para el partido con Racing”.
Es que, tal como están las cosas, la búsqueda del nuevo mandamás del “Decano” ya se convirtió en una verdadera carrera contrarreloj. Si la pretensión firme de la cúpula dirigencial es que el flamante DT haga su estreno frente a la “Academia”, este martes desde las 21.15 en el Monumental “José Fierro”, los tiempos apremian. Contando la jornada de hoy, solo quedarán cuatro entrenamientos para preparar un duelo de altísima exigencia. De no cerrarse un acuerdo en las próximas horas, Ramiro González -el entrenador de la Reserva que asumió el interinato de urgencia tras la salida de Hugo Colace- será quien deba ponerse el traje de bombero y tomar el mando oficial del primer equipo.
Lo cierto es que, durante estas últimas horas febriles, la dirigencia barajó decenas de opciones sobre la mesa. Algunas carpetas fueron descartadas en cuestión de minutos; con otras, en cambio, se mantienen reuniones formales y contactos con representantes, intentando conocer pretensiones económicas y proyectos deportivos para evaluar cada paso con la mayor cantidad de información disponible.
Los descartados
Uno de los primeros nombres en sonar, casi por decantación natural, fue el de Omar De Felippe. La CD vio con muy buenos ojos que el ex combatiente tuviera su segundo ciclo en el “Decano”, apelando a su conocimiento del club y su espalda para absorber presiones. Sin embargo, el experimentado entrenador desestimó rápidamente esa posibilidad. ”Hoy necesito estar en Buenos Aires con la familia y cargar energías. He estado mucho tiempo afuera, no hay nada especial. Probablemente uno hoy diga que no y dentro de un mes esté desesperado porque lo lleven, esto es así”, le explicó el ex técnico de Central Córdoba a la prensa, cerrando la puerta por el momento.
Otro de los apellidos ilustres que circuló con fuerza, especialmente impulsado por el ruido de las redes sociales, fue el de Julio César Falcioni. El histórico DT de 69 años, un especialista en blindar equipos desde lo defensivo, fue ofrecido, pero la dirigencia bloqueó rápidamente esa alternativa. “Está muy grande”, argumentaron desde el seno del club, apuntando a un perfil con otra dinámica para el día a día.
El abanico de posibilidades también arrojó el nombre de Cristian Fabbiani. Sobre el interés en el “Ogro”, hoy las versiones son totalmente cruzadas. Desde el círculo íntimo del técnico, el propio Fabbiani manifestó abiertamente su deseo de aterrizar en Tucumán. “Si fuese por mí ya estaría ahí, pero no lo manejo yo”, le confesó en exclusiva el ex jugador de River a LA GACETA, al tiempo que aseguró que su representante ya tendió puentes con la institución. Sin embargo, desde las altas esferas de la dirigencia negaron rotundamente el contacto y aseguraron que no es, bajo ningún punto de vista, una opción concreta para este momento.
El principal apuntado
En medio de tanta neblina, hay una figura que parece aglutinar el mayor consenso y genera un interés real: Julio Vaccari. El entrenador de 45 años, de probada capacidad táctica tras sus pasos por Vélez, Defensa y Justicia e Independiente, “pica en punta”, según le confió un alto miembro de la CD a este medio. Su perfil moderno y su buen manejo de planteles seducen.
No obstante, la cautela manda. Otro integrante de la mesa chica prefirió bajarle los decibeles a la euforia y sostuvo que Vaccari es “sólo una opción más” dentro de la baraja, aunque reconoció que ya existieron contactos formales para conocer su situación.
Así está el panorama. Con Vaccari como principal apuntado pero aún sin certezas, el escenario sigue abierto. La intención prioritaria de la dirigencia es pisar el acelerador a fondo y concretar la contratación de forma inminente para que la nueva era comience ante Racing. Las próximas horas serán determinantes; el reloj no se detiene y el Monumental espera respuestas.