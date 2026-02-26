Danza de nombres y tiempos que apremian: así está la búsqueda del nuevo DT de Atlético Tucumán

Los descartados

Uno de los primeros nombres en sonar, casi por decantación natural, fue el de Omar De Felippe. La CD vio con muy buenos ojos que el ex combatiente tuviera su segundo ciclo en el “Decano”, apelando a su conocimiento del club y su espalda para absorber presiones. Sin embargo, el experimentado entrenador desestimó rápidamente esa posibilidad. ”Hoy necesito estar en Buenos Aires con la familia y cargar energías. He estado mucho tiempo afuera, no hay nada especial. Probablemente uno hoy diga que no y dentro de un mes esté desesperado porque lo lleven, esto es así”, le explicó el ex técnico de Central Córdoba a la prensa, cerrando la puerta por el momento.