Netflix: cuándo se estrena la nueva temporada de Drive To Survive con Franco Colapinto

La Fórmula 1 inicia un nuevo capítulo y grandes plataformas del streaming como Netflix siguen ese camino de cerca. Antes del inicio de la temporada automovilística, Drive To Survive tendrá su estreno en la pantalla chica. La octava entrega vendrá cargada de deporte pero con firma nacional: Franco Colapinto será el gran protagonista de esta nueva tira que tendrá lugar este 27 de febrero.
Las miradas estarán puestas en el referente argentino de la Máxima categoría, donde el pilarense se mostrará en su faceta más íntima dentro del paddock de la F1. La cinta revelará el trasfondo del regreso a las carreras del joven de 22 años. Según la cuenta oficial de la N roja, esta temporada se centrará en las conquistas y desafíos del equipo Alpine, incluyendo imágenes inéditas dentro y fuera del circuito.
Franco Colapinto en su faceta más íntima
El último tráiler de la producción generó expectativa entre la audiencia latinoamericana y sobre todo argentina. El adelanto mostró al bonaerense en un papel central en los garajes del Gran Circo. La cámara se inserta en los momentos más tensos, donde se deberán tomar decisiones incómodas y donde es posible poner cara a quienes se encuentran detrás de bastidores. Así, incluso los jefes de escudería se vuelven personajes centrales de este lanzamiento.
El anticipo muestra a Colapinto en el playón de boxes de Imola, lugar donde asumió la titularidad del BWT Alpine F1 Team tras reemplazar a Jack Doohan. De forma directa, el piloto anunció: “Soy Franco Colapinto, piloto de BWT Alpine Formula 1”. Allí llega un saludo de un integrante del trazado que advierte la centralidad del corredor en esta instancia: “Bienvenido otra vez. Eres el hombre del momento”.
La serie brindará acceso a imágenes inéditas y mostrará la transición de Colapinto a Alpine así como la reestructuración interna de la organización. El corredor manifestó al final del video promocional: “Es genial estar otra vez en la F1. Flavio (Briatore) confía mucho en mí. Voy a intentar hacerlo lo mejor posible”.
La tensa salida de Jack Doohan y la llegada de Colapinto
Una escena que probablemente suscite la inquietud del público es el presagio del reemplazo de Jack Doohan. Mientras que en los titulares se resume en una salida, en el documental se acerca a la dimensión más humana de aquel despido. El australiano es protagonista de varios pasajes tensos, especialmente cuando la cámara capta una escena directa y filosa: le preguntan a Flavio Briatore si le gusta expulsar gente. “Sí, si no hacen su trabajo”, responde sin titubear el italiano que en el ciclo anterior aparecía con la música de El Padrino. La edición no deja lugar a dudas: inmediatamente después, el foco se posa sobre el sustituido piloto.
El punto de quiebre parece llegar cuando Briatore le pide explícitamente que no fuerce el auto al límite. Acto seguido, el tráiler muestra un despiste del australiano, una secuencia que funciona como presagio. Y es allí donde irrumpe Franco. La política, la lucha por sobrevivir en la competencia más exigente del automovilismo y la fragilidad humana que hay detrás marcan a esta obra que tendrá como centro de la escena al argentino en su octavo año. Su aparición se dará luego de los test oficiales de la división reina y antes de la primera fecha, del 6 al 8 de marzo en Australia.