Netflix: cuándo se estrena la nueva temporada de Drive To Survive con Franco Colapinto

El punto de quiebre parece llegar cuando Briatore le pide explícitamente que no fuerce el auto al límite. Acto seguido, el tráiler muestra un despiste del australiano, una secuencia que funciona como presagio. Y es allí donde irrumpe Franco. La política, la lucha por sobrevivir en la competencia más exigente del automovilismo y la fragilidad humana que hay detrás marcan a esta obra que tendrá como centro de la escena al argentino en su octavo año. Su aparición se dará luego de los test oficiales de la división reina y antes de la primera fecha, del 6 al 8 de marzo en Australia.