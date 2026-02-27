Secciones
Así fue el momento en que Franco Colapinto fue confirmado como piloto titular de Alpine en la F-1

La serie documental revela conversaciones, emociones y el clima interno que rodeó la elección del piloto argentino.

Hace 1 Hs

La Fórmula 1 estrenó una nueva temporada de la serie Drive to Survive y uno de los focos principales del segundo episodio recae sobre Franco Colapinto, protagonista del capítulo titulado “Negocios estrictos”. Allí se reconstruye el proceso interno que derivó en su designación como piloto titular de Alpine antes del Gran Premio de Emilia-Romagna 2025.

El episodio muestra el contraste emocional dentro del equipo. Por un lado aparece Jack Doohan, visiblemente golpeado tras recibir la noticia de que dejaría su lugar en la escudería. Las imágenes lo muestran acompañado por su entorno cercano mientras intentaba asimilar la decisión tomada por la estructura deportiva.

En paralelo, la producción presenta a Colapinto atravesando un momento completamente distinto, con entusiasmo ante la oportunidad de regresar a la competencia luego de su primera experiencia en la categoría con Williams durante el cierre de la temporada 2024. El argentino vuelve al paddock con expectativas renovadas y confianza en esta nueva etapa.

Durante su llegada al circuito de Imola, integrantes del ambiente le remarcan que era "el hombre del momento", reflejando el impacto que había generado su irrupción dentro de la categoría y la atención que despertaba su ascenso dentro del equipo francés.

La advertencia antes del debut

El episodio concluye con una escena decisiva protagonizada por Flavio Briatore, quien le transmite un mensaje directo antes de salir a pista y le pide que tenga cuidado y evite errores. Ese instante resume la presión y la responsabilidad que acompañaron el inicio de Colapinto como piloto titular en Alpine, uno de los momentos más determinantes de su carrera en la Fórmula 1.

