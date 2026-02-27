Así fue el momento en que Franco Colapinto fue confirmado como piloto titular de Alpine en la F-1

La advertencia antes del debut

El episodio concluye con una escena decisiva protagonizada por Flavio Briatore, quien le transmite un mensaje directo antes de salir a pista y le pide que tenga cuidado y evite errores. Ese instante resume la presión y la responsabilidad que acompañaron el inicio de Colapinto como piloto titular en Alpine, uno de los momentos más determinantes de su carrera en la Fórmula 1.