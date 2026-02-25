Secciones
EspectáculosTV, Cine y Series

Gran Hermano 2026: Daniela De Lucía abandonó el reality tras enterarse de la muerte de su padre

La participante recibió la noticia dentro de la casa y decidió salir del programa para acompañar a su familia. El comunicado oficial fue difundido en redes.

GH GENERACIÓN DORADA. Daniela De Lucía decidió abandonar el reality de Telefe. GH GENERACIÓN DORADA. Daniela De Lucía decidió abandonar el reality de Telefe.
Hace 1 Hs

Daniela De Lucía sufrió una gran pérdida a días de haber ingresado a la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) con el fallecimiento de su padre. Ante esta situación, la participante decidió abandonar el reality

La cuenta oficial del programa utilizó sus redes sociales para difundir un comunicado en el que informó: “Lamentamos profundamente informar que el papá de la participante Daniela De Lucía falleció este miércoles, luego de atravesar diversos problemas de salud que habían motivado su internación”.

Acto seguido, se detalló cómo se procedió tras conocerse la noticia: “Daniela fue informada de la noticia, asistida y contenida en todo momento por el equipo de psicólogos y la producción de Gran Hermano. Ella tomó la decisión de abandonar la casa para despedir los restos de su padre y acompañar a sus seres queridos. Esta noche, en la gala, contaremos más detalles de este triste suceso que enluta a toda la familia de Gran Hermano”.

GH Generación Dorada: una participante abandonó el reality tras la muerte de su padre

No es la primera vez que una situación de estas características impacta en el programa. Durante la edición pasada, la abuela de Martina Pereyra falleció mientras la participante permanecía dentro de la casa. En aquella oportunidad, a diferencia de lo ocurrido con Daniela, la familia de la joven decidió no comunicarle la noticia en ese momento, lo que generó críticas y abrió un debate sobre los límites del certamen y el cuidado emocional de los concursantes.

Al quedar fuera del juego, Martina recibió un fuerte impacto al enterarse de lo sucedido con su abuela, con quien mantenía un vínculo muy cercano.

Temas Buenos AiresTelefeGran Hermano
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Caso Érika: la ex pareja del “Militar” Sosa mencionó a 17 personas de su círculo íntimo
1

Caso Érika: la ex pareja del “Militar” Sosa mencionó a 17 personas de su círculo íntimo

Caso Érika: Justina Gordillo confirmó que “El Militar” Sosa vendía éxtasis
2

Caso Érika: Justina Gordillo confirmó que “El Militar” Sosa vendía éxtasis

Hugo Colace no seguirá como entrenador de Atlético Tucumán
3

Hugo Colace no seguirá como entrenador de Atlético Tucumán

¿Estás de acuerdo con la salida de Colace como DT de Atlético Tucumán?
4

¿Estás de acuerdo con la salida de Colace como DT de Atlético Tucumán?

Tres tucumanos fueron detenidos transportando más de 40 kilos de cocaína
5

Tres tucumanos fueron detenidos transportando más de 40 kilos de cocaína

Juri cruzó a Catalán tras los cuestionamientos por el gasto del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán
6

Juri cruzó a Catalán tras los cuestionamientos por el gasto del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán

Más Noticias
José Coronado arrasa en Netflix con esta película que no deja de sumar reproducciones

José Coronado arrasa en Netflix con esta película que no deja de sumar reproducciones

Caso Érika: la ex pareja del “Militar” Sosa mencionó a 17 personas de su círculo íntimo

Caso Érika: la ex pareja del “Militar” Sosa mencionó a 17 personas de su círculo íntimo

La adictiva miniserie de seis episodios que se convirtió en lo más visto de Netflix en tiempo récord

La adictiva miniserie de seis episodios que se convirtió en lo más visto de Netflix en tiempo récord

¿Estás de acuerdo con la salida de Colace como DT de Atlético Tucumán?

¿Estás de acuerdo con la salida de Colace como DT de Atlético Tucumán?

Gran Hermano: quién es Solange Abraham, la tucumana que busca su revancha 15 años después

Gran Hermano: quién es Solange Abraham, la tucumana que busca su revancha 15 años después

Tres tucumanos fueron detenidos transportando más de 40 kilos de cocaína

Tres tucumanos fueron detenidos transportando más de 40 kilos de cocaína

Hugo Colace no seguirá como entrenador de Atlético Tucumán

Hugo Colace no seguirá como entrenador de Atlético Tucumán

Tres provincias están bajo alerta amarilla: ¿cuándo llegará la tormenta?

Tres provincias están bajo alerta amarilla: ¿cuándo llegará la tormenta?

Comentarios