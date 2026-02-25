Gran Hermano 2026: Daniela De Lucía abandonó el reality tras enterarse de la muerte de su padre

No es la primera vez que una situación de estas características impacta en el programa. Durante la edición pasada, la abuela de Martina Pereyra falleció mientras la participante permanecía dentro de la casa. En aquella oportunidad, a diferencia de lo ocurrido con Daniela, la familia de la joven decidió no comunicarle la noticia en ese momento, lo que generó críticas y abrió un debate sobre los límites del certamen y el cuidado emocional de los concursantes.