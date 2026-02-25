Gran Hermano 2026: Daniela De Lucía abandonó el reality tras enterarse de la muerte de su padre

Daniela De Lucía sufrió una gran pérdida a días de haber ingresado a la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) con el fallecimiento de su padre. Ante esta situación, la participante decidió abandonar el reality
La cuenta oficial del programa utilizó sus redes sociales para difundir un comunicado en el que informó: “Lamentamos profundamente informar que el papá de la participante Daniela De Lucía falleció este miércoles, luego de atravesar diversos problemas de salud que habían motivado su internación”.
Acto seguido, se detalló cómo se procedió tras conocerse la noticia: “Daniela fue informada de la noticia, asistida y contenida en todo momento por el equipo de psicólogos y la producción de Gran Hermano. Ella tomó la decisión de abandonar la casa para despedir los restos de su padre y acompañar a sus seres queridos. Esta noche, en la gala, contaremos más detalles de este triste suceso que enluta a toda la familia de Gran Hermano”.
No es la primera vez que una situación de estas características impacta en el programa. Durante la edición pasada, la abuela de Martina Pereyra falleció mientras la participante permanecía dentro de la casa. En aquella oportunidad, a diferencia de lo ocurrido con Daniela, la familia de la joven decidió no comunicarle la noticia en ese momento, lo que generó críticas y abrió un debate sobre los límites del certamen y el cuidado emocional de los concursantes.
Al quedar fuera del juego, Martina recibió un fuerte impacto al enterarse de lo sucedido con su abuela, con quien mantenía un vínculo muy cercano.