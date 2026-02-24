Está en Netflix y es adictiva: la película más cruda de José Coronado que es tendencia
José Coronado vuelve a demostrar por qué es el rey del suspenso en España. Netflix rescató Fuego, un thriller visceral sobre un policía que, consumido por el dolor de un atentado, decide tomar la justicia por mano propia una década después.
Hay actores que son garantía de audiencia, y José Coronado es, sin duda, el rey del suspenso español. Sin embargo, incluso los grandes nombres tienen tesoros escondidos en su filmografía que el tiempo injustamente olvidó. Hoy, la plataforma del gigante del streaming ha decidido "resucitar" Fuego, una película cruda y adictiva que, tras una década de su estreno, finalmente está recibiendo el reconocimiento que merecía.
Si disfrutaste de la tensión política de Patria o la adrenalina de La infiltrada, esta cinta dirigida por Luis Marías es tu próxima cita obligatoria frente a la pantalla.
De víctima a verdugo: una trama que no da respiro
Coronado vuelve a ponerse el uniforme de policía, pero esta vez lejos de la rectitud heroica. En Fuego, interpreta a Carlos, un agente cuya vida se detiene una mañana trágica en el País Vasco: una bomba de la banda terrorista ETA destruye su mundo, matando a su esposa y dejando a su hija (interpretada por Aida Folch) con secuelas físicas irreversibles.
La historia da un salto de diez años. Carlos, ahora radicado en Barcelona, parece haber seguido adelante, pero el odio es un incendio que nunca se apagó. La trama se vuelve asfixiante cuando el protagonista decide regresar al norte, no para buscar justicia, sino para ejecutar una venganza milimétrica contra la familia del terrorista que lo arruinó.
Un personaje "terriblemente complejo"
Para Coronado, este papel representó uno de sus desafíos más oscuros. Según el actor, lo que lo cautivó fue la capacidad del director para mostrar las consecuencias de la barbarie de forma imparcial: "Es un retrato del odio que provoca la violencia y el fuego que eso conlleva", confesó en su momento.
El filme no intenta ser una lección de moral, sino un viaje psicológico por la mente de un hombre que, consumido por el dolor, está dispuesto a cruzar todas las líneas rojas.
¿Por qué triunfa ahora?
Aunque en su estreno original en cines pasó desapercibida para el gran público y dividió a la crítica, su llegada a Netflix ha demostrado que el público actual tiene sed de thrillers psicológicos de alta intensidad. Con solo 90 minutos de duración, Fuego se posiciona como la opción ideal para quienes buscan una historia potente, bien actuada y con un cierre que te deja pensando mucho después de los créditos.