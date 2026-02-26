El regreso de "La llama que llama": la serie que revivirá un clásico de la publicidad argentina

Los orígenes

La serie fue creada por Maximiliano Anselmo y Sebastián Wilhelm, y dirigida por Francisco Colombatti (Landia). La propuesta recupera la esencia que convirtió a la familia de llamas en un clásico: las mismas voces originales, los personajes que quedaron grabados en la memoria colectiva y un humor irreverente que dialoga con referencias sociales y culturales. Como novedad, esta vez interactuarán con celebridades invitadas que se irán revelando a lo largo de los episodios.