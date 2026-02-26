El regreso de "La llama que llama": la serie que revivirá un clásico de la publicidad argentina

Más de dos décadas después de haberse convertido en un fenómeno cultural, “La Llama que Llama” regresa a la pantalla con un nuevo formato. Desde este viernes 27 de febrero, el icónico hito de la publicidad argentina de los años ‘90 vuelve de la mano de Personal como una miniserie disponible en Flow.
El relanzamiento apuesta a un formato actual: ocho microepisodios de entre cuatro y seis minutos que se incorporan al catálogo de entretenimiento de la plataforma. El estreno será escalonado: cuatro capítulos estarán disponibles el 27 de febrero, dos el jueves 5 de marzo y los dos finales el 12 de marzo.
Los orígenes
La serie fue creada por Maximiliano Anselmo y Sebastián Wilhelm, y dirigida por Francisco Colombatti (Landia). La propuesta recupera la esencia que convirtió a la familia de llamas en un clásico: las mismas voces originales, los personajes que quedaron grabados en la memoria colectiva y un humor irreverente que dialoga con referencias sociales y culturales. Como novedad, esta vez interactuarán con celebridades invitadas que se irán revelando a lo largo de los episodios.
La historia vuelve a girar en torno a la inolvidable familia: La Llama que Llama, el padre que hace extensas llamadas telefónicas sin preocuparse por la factura; Llamona; el adolescente Llamiro; el abuelo Viejo; y Bebé, el más pequeño, de conducta tan tierna como pícara.
El fenómeno nació en 1998 como una campaña para promocionar planes de larga distancia de Telecom. Durante tres años se emitieron 26 comerciales que trascendieron la pantalla y se instalaron en el imaginario popular.
Hoy, en plena era del streaming, el clásico publicitario se reinventa sin perder su identidad, demostrando que algunos íconos no solo resisten el paso del tiempo, sino que encuentran nuevas formas de seguir haciendo reír.