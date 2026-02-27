Secciones
Calendario de pago de marzo: ¿cuándo se pagan las jubilaciones y pensiones de Anses?

Anses oficializó el nuevo haber mínimo con el aumento por movilidad y el bono extraordinario, en un mes que contará con un calendario de pagos adaptado por los feriados nacionales.

Anses otorgará nuevamente el bono de $70.000 a los jubilados. Anses otorgará nuevamente el bono de $70.000 a los jubilados. Foto: Neuquén al Instante
Por LA GACETA Hace 3 Hs

Febrero ya entró en la recta final y el cronograma de pagos del mes finalizó esta semana. Los jubilados y pensionados beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ya buscan conocer sus nuevas fechas de pago para el mes de marzo. Por eso, el ente previsional ya hizo pública la disposición del calendario de pagos para el tercer mes del año.

Ayuda Escolar 2026: Anses confirmó el pago en marzo y fijó los topes de ingresos para acceder al beneficio

Con el próximo depósito, los beneficiarios de Anses recibirán un aumento correspondiente al 2,9% que creció el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) en enero. Por otra parte, se espera que, un mes más, se haga el depósito del bono extraordinario de $70.000 que viene formando parte de los ingresos de jubilados y pensionados hace tiempo, aunque no se formalizó aún como parte propia de las prestaciones.

¿Cuánto cobrarán los jubilados de Anses en marzo?

La medida se formalizó a través de la Resolución 38, publicada en el Boletín Oficial, donde la Anses estableció que “el haber mínimo garantizado vigente a partir de marzo, dispuesto de conformidad con las previsiones de los artículos 8° de la Ley 26.417 y 2° del Decreto 274/24, será de $369.600,88”. Así, el monto total de marzo será de $439.600.

En tanto, el haber máximo fue fijado en $2.487.063,95. La Prestación Básica Universal (PBU) ascenderá a $169.075,53, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedará en $295.680,70.

Jubilaciones y pensiones de Anses: calendario de pago de marzo

El cronograma de pagos de marzo se verá interrumpido en su penúltima semana por un fin de semana extra largo. A raíz del feriado inamovible del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia del 24 de marzo, el Gobierno nacional decidió agregar un día no laborable el 23. Ambas fechas coinciden con lunes y martes, por lo que harán una extensión que se unirá al fin de semana del sábado y el domingo.

Jubilaciones y pensiones mínimas

- DNI terminados en 0: cobrarán el lunes 9 de marzo

- DNI terminados en 1: cobrarán el martes 10 de marzo

- DNI terminados en 2: cobrarán el miércoles 11 de marzo

- DNI terminados en 3: cobrarán el jueves 12 de marzo

- DNI terminados en 4: cobrarán el viernes 13 de marzo

- DNI terminados en 5: cobrarán el lunes 16 de marzo

- DNI terminados en 6: cobrarán el martes 17 de marzo

- DNI terminados en 7: cobrarán el miércoles 18 de marzo

- DNI terminados en 8: cobrarán el jueves 19 de marzo

- DNI terminados en 9: cobrarán el viernes 20 de marzo

Jubilaciones y pensiones que superen el mínimo

- DNI terminados en 0 y 1: cobrarán el viernes 20 de marzo

- DNI terminados en 2 y 3: cobrarán el miércoles 25 de marzo

- DNI terminados en 4 y 5: cobrarán el jueves 26 de marzo

- DNI terminados en 6 y 7: cobrarán el viernes 27 de marzo

- DNI terminados en 8 y 9: cobrarán el lunes 30 de marzo

Temas Administración Nacional de la Seguridad Social Anses
Anses lanza un nuevo bono para jubilados: ¿quiénes pueden cobrarlo?

Entregarán los boletos para jubilados: ¿qué día te toca retirarlos?

“Cuándo subo”: cómo descargar y usar la app para ver dónde vienen los colectivos en la capital

Calendario escolar 2026: ¿cuándo empiezan las clases en las diferentes provincias del país?

Pronóstico a corto y largo plazo: ¿hasta cuándo seguirán las lluvias en Tucumán?

