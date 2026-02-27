Calendario de pago de marzo: ¿cuándo se pagan las jubilaciones y pensiones de Anses?

Febrero ya entró en la recta final y el cronograma de pagos del mes finalizó esta semana. Los jubilados y pensionados beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ya buscan conocer sus nuevas fechas de pago para el mes de marzo. Por eso, el ente previsional ya hizo pública la disposición del calendario de pagos para el tercer mes del año.
Con el próximo depósito, los beneficiarios de Anses recibirán un aumento correspondiente al 2,9% que creció el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) en enero. Por otra parte, se espera que, un mes más, se haga el depósito del bono extraordinario de $70.000 que viene formando parte de los ingresos de jubilados y pensionados hace tiempo, aunque no se formalizó aún como parte propia de las prestaciones.
¿Cuánto cobrarán los jubilados de Anses en marzo?
La medida se formalizó a través de la Resolución 38, publicada en el Boletín Oficial, donde la Anses estableció que “el haber mínimo garantizado vigente a partir de marzo, dispuesto de conformidad con las previsiones de los artículos 8° de la Ley 26.417 y 2° del Decreto 274/24, será de $369.600,88”. Así, el monto total de marzo será de $439.600.
En tanto, el haber máximo fue fijado en $2.487.063,95. La Prestación Básica Universal (PBU) ascenderá a $169.075,53, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedará en $295.680,70.
Jubilaciones y pensiones de Anses: calendario de pago de marzo
El cronograma de pagos de marzo se verá interrumpido en su penúltima semana por un fin de semana extra largo. A raíz del feriado inamovible del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia del 24 de marzo, el Gobierno nacional decidió agregar un día no laborable el 23. Ambas fechas coinciden con lunes y martes, por lo que harán una extensión que se unirá al fin de semana del sábado y el domingo.
Jubilaciones y pensiones mínimas
- DNI terminados en 0: cobrarán el lunes 9 de marzo
- DNI terminados en 1: cobrarán el martes 10 de marzo
- DNI terminados en 2: cobrarán el miércoles 11 de marzo
- DNI terminados en 3: cobrarán el jueves 12 de marzo
- DNI terminados en 4: cobrarán el viernes 13 de marzo
- DNI terminados en 5: cobrarán el lunes 16 de marzo
- DNI terminados en 6: cobrarán el martes 17 de marzo
- DNI terminados en 7: cobrarán el miércoles 18 de marzo
- DNI terminados en 8: cobrarán el jueves 19 de marzo
- DNI terminados en 9: cobrarán el viernes 20 de marzo
Jubilaciones y pensiones que superen el mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: cobrarán el viernes 20 de marzo
- DNI terminados en 2 y 3: cobrarán el miércoles 25 de marzo
- DNI terminados en 4 y 5: cobrarán el jueves 26 de marzo
- DNI terminados en 6 y 7: cobrarán el viernes 27 de marzo
- DNI terminados en 8 y 9: cobrarán el lunes 30 de marzo