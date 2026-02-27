Calendario de pago de marzo: ¿cuándo se pagan las jubilaciones y pensiones de Anses?

Jubilaciones y pensiones de Anses: calendario de pago de marzo

El cronograma de pagos de marzo se verá interrumpido en su penúltima semana por un fin de semana extra largo. A raíz del feriado inamovible del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia del 24 de marzo, el Gobierno nacional decidió agregar un día no laborable el 23. Ambas fechas coinciden con lunes y martes, por lo que harán una extensión que se unirá al fin de semana del sábado y el domingo.