Ayuda Escolar 2026: Anses confirmó el pago en marzo y fijó los topes de ingresos para acceder al beneficio

Desde el organismo previsional recordaron que el acceso a la ayuda escolar está sujeto a los mismos topes de ingresos que rigen para otras asignaciones familiares. De acuerdo con la actualización correspondiente a febrero, el ingreso máximo del grupo familiar no debe superar los $5.292.758, mientras que el tope individual por integrante es de $2.646.379. En el caso de hijos con discapacidad, no se aplican límites de ingresos para percibir la ayuda, según informó La Nación.