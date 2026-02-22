Ayuda Escolar 2026: Anses confirmó el pago en marzo y fijó los topes de ingresos para acceder al beneficio

La Ayuda Escolar anual volverá a pagarse en marzo de 2026, según confirmó la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en su sitio oficial. Se trata de un beneficio que se cobra una vez por año y está destinado a familias con hijos en edad escolar, con el objetivo de afrontar los gastos vinculados al inicio del ciclo lectivo, como la compra de útiles e insumos básicos.
Desde el organismo previsional recordaron que el acceso a la ayuda escolar está sujeto a los mismos topes de ingresos que rigen para otras asignaciones familiares. De acuerdo con la actualización correspondiente a febrero, el ingreso máximo del grupo familiar no debe superar los $5.292.758, mientras que el tope individual por integrante es de $2.646.379. En el caso de hijos con discapacidad, no se aplican límites de ingresos para percibir la ayuda, según informó La Nación.
Aunque todavía no se estableció el monto que se abonará en 2026, el año pasado el beneficio alcanzó un tope de $85.000. Se estima que podría ubicarse en valores similares, pero hasta ahora no hubo un anuncio oficial que confirme una actualización.
La acreditación se realiza en la cuenta bancaria informada, una vez validada la documentación requerida.