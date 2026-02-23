Anses lanza un nuevo bono para jubilados: ¿quiénes pueden cobrarlo?

Si bien el anuncio oficial menciona un monto de $70.000, la entidad emplea un sistema de escalas para asegurar un umbral mínimo de recursos. Bajo esta modalidad, el pago resulta íntegro para quienes perciben el haber mínimo, mientras que el resto de los destinatarios recibe una cifra proporcional que impide superar el tope establecido por el organismo.