Anses lanza un nuevo bono para jubilados: ¿quiénes pueden cobrarlo?

Anses sigue con el cronograma de desembolsos correspondiente a febrero y este lunes 23 inicia la acreditación del segundo tramo del bono destinado a jubilados y pensionados. Este refuerzo previsional constituye una pieza central de la estrategia de ingresos del Ejecutivo, aunque la distribución de los fondos presenta variaciones según la situación particular de cada beneficiario.
Si bien el anuncio oficial menciona un monto de $70.000, la entidad emplea un sistema de escalas para asegurar un umbral mínimo de recursos. Bajo esta modalidad, el pago resulta íntegro para quienes perciben el haber mínimo, mientras que el resto de los destinatarios recibe una cifra proporcional que impide superar el tope establecido por el organismo.
¿Quiénes cobran el bono completo de $70.000?
En febrero, la jubilación mínima se ubica en $359.254,35 tras el aumento del 2,85% por movilidad.
Quienes perciben ese haber cobran el bono completo de $70.000, por lo que el total final queda en:
Jubilación mínima: $359.254,35
Bono: $70.000
Total a cobrar: $429.254,35
El refuerzo se deposita automáticamente junto con el haber mensual, sin necesidad de realizar ningún trámite.
Cómo funciona el “mini bono” proporcional
Los jubilados que cobran un haber superior a la mínima, pero no alcanzan el piso garantizado de $429.254,35, reciben un bono proporcional.
La ANSES calcula la diferencia necesaria hasta completar ese monto.
Ejemplo:
Haber mensual: $400.000
Piso garantizado: $429.254,35
Bono proporcional: $29.254,35
De esta manera, todos los beneficiarios alcanzados por el refuerzo llegan al mismo ingreso final.
Cuánto cobran en febrero las distintas prestaciones
Con el aumento del 2,85% y el bono, los montos quedan así:
Jubilación mínima
Haber base: $359.254,35
Con bono: $429.254,35
PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor)
Haber base: $287.403,48
Con bono: $357.403,48
Pensiones No Contributivas (invalidez o vejez)
Haber base: $251.478,05
Con bono: $321.478,05
Pensión para Madres de 7 hijos
Haber base: $359.254,35
Con bono: $429.254,35
Quiénes no cobran el bono de ANSES
Los jubilados y pensionados que ya superan los $429.254,35 no reciben refuerzo adicional en febrero. En esos casos, solo se aplica el incremento general por movilidad del 2,85%.
Cuándo cobran los jubilados en febrero
Jubilados con haberes mínimos (bono completo) cobraron hasta el día 20 de febrero
Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo
Este lunes 23 marca el inicio del pago para quienes perciben haberes superiores a la mínima y, en caso de corresponder, el bono proporcional que completa el piso garantizado.
DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero
DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero
DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero
DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero
DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero