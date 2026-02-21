Pronóstico a corto y largo plazo: ¿hasta cuándo seguirán las lluvias en Tucumán?

Hace más de un mes, todas las semanas hay lluvias en la provincia de Tucumán. Con mayor o menor intensidad, las precipitaciones aparecen para dejar su marca de humedad por días enteros. Aunque las tormentas y chaparrones contribuyen a evitar que la temperatura se dispare, lo cierto es que interrumpen actividades cotidianas, sobre todo las que se planifican al aire libre. Pero, ¿qué dice el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional?
En principio, el pronóstico semanal del SMN informó que en la semana del 21 al 27 de febrero de 2026 habrá lluvias leves. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 20 milímetros en la semana en la zona más occidental de la provincia y también en el sur. Hacia el centro, norte y este de Tucumán, en cambio, se pronosticaron precipitaciones acumuladas entre 20 y 30 milímetros.
Por otra parte, en el mismo período, se espera una temperatura media de 24 °C a 26 °C, como viene ocurriendo en los últimos días, lo que podría verse favorecido por las lluvias. La excepción se dará en algunas pequeñas regiones del oeste de la provincia, en los terrenos de mayor altura, donde la temperatura promedio rondará entre los 22 °C y 24 °C.
¿Cómo seguirá el tiempo durante la semana en Tucumán?
El pronóstico oficial diario del SMN indica que el fin de semana tendrá temperaturas que pondrán una pausa al calor intenso. Se prevén lluvias, al menos, hasta el lunes. Desde el martes en adelante se espera que haya días sin precipitaciones –o con bajas probabilidades–, pero con un cielo mayormente nublado. Después de la mitad de la semana el termómetro empezará a escalar hacia temperaturas más propias del verano tucumano.
Se espera que este sábado haya tormentas aisladas durante la tarde y fuertes por la noche. El Sistema de Alerta Temprana puso a la provincia bajo alerta meteorológica por precipitaciones intensas. La temperatura máxima del día llegará a 26 °C. Aunque no hay alerta para el domingo, sí habrá tormentas de diferente magnitud durante todo el día con frecuente actividad eléctrica. La temperatura mínima de mañana será de 19 °C y la máxima de 25 °C.
Informe trimestral de lluvias en Tucumán
La región noroeste del país es la más comprometida respecto a los pronósticos de precipitaciones. El SMN anuncia cada mes las previsiones para el siguiente trimestre. En este caso, se informó que las provincias del NOA tendrán niveles de lluvias superiores al normal esperable durante el trimestre comprendido por febrero, marzo y abril.
El pronóstico de temperaturas indica también que habrá temperaturas superiores al promedio, tomando como referencia valores históricos –de años anteriores–. En este sentido, cabe esperar que las próximas semanas sigan con altos niveles de humedad y de probabilidades de precipitaciones y que la temperatura vuelva a aumentar.