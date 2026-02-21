Pronóstico a corto y largo plazo: ¿hasta cuándo seguirán las lluvias en Tucumán?

Se espera que este sábado haya tormentas aisladas durante la tarde y fuertes por la noche. El Sistema de Alerta Temprana puso a la provincia bajo alerta meteorológica por precipitaciones intensas. La temperatura máxima del día llegará a 26 °C. Aunque no hay alerta para el domingo, sí habrá tormentas de diferente magnitud durante todo el día con frecuente actividad eléctrica. La temperatura mínima de mañana será de 19 °C y la máxima de 25 °C.