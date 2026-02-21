Secciones
SociedadClima y ecología

Pronóstico a corto y largo plazo: ¿hasta cuándo seguirán las lluvias en Tucumán?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa periódicamente los pronósticos del día a día, además de uno semanal y otro trimestral.

El mapa del pronóstico de predicciones para el trimestre febrero-marzo-abril. El mapa del pronóstico de predicciones para el trimestre febrero-marzo-abril. Fuente: Servicio Meteorológico Nacional
Hace 1 Hs

Hace más de un mes, todas las semanas hay lluvias en la provincia de Tucumán. Con mayor o menor intensidad, las precipitaciones aparecen para dejar su marca de humedad por días enteros. Aunque las tormentas y chaparrones contribuyen a evitar que la temperatura se dispare, lo cierto es que interrumpen actividades cotidianas, sobre todo las que se planifican al aire libre. Pero, ¿qué dice el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional?

Qué dice la alerta naranja por lluvias y tormentas que rige para Tucumán

Qué dice la alerta naranja por lluvias y tormentas que rige para Tucumán

En principio, el pronóstico semanal del SMN informó que en la semana del 21 al 27 de febrero de 2026 habrá lluvias leves. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 20 milímetros en la semana en la zona más occidental de la provincia y también en el sur. Hacia el centro, norte y este de Tucumán, en cambio, se pronosticaron precipitaciones acumuladas entre 20 y 30 milímetros.

Por otra parte, en el mismo período, se espera una temperatura media de 24 °C a 26 °C, como viene ocurriendo en los últimos días, lo que podría verse favorecido por las lluvias. La excepción se dará en algunas pequeñas regiones del oeste de la provincia, en los terrenos de mayor altura, donde la temperatura promedio rondará entre los 22 °C y 24 °C.

¿Cómo seguirá el tiempo durante la semana en Tucumán?

El pronóstico oficial diario del SMN indica que el fin de semana tendrá temperaturas que pondrán una pausa al calor intenso. Se prevén lluvias, al menos, hasta el lunes. Desde el martes en adelante se espera que haya días sin precipitaciones –o con bajas probabilidades–, pero con un cielo mayormente nublado. Después de la mitad de la semana el termómetro empezará a escalar hacia temperaturas más propias del verano tucumano.

Se espera que este sábado haya tormentas aisladas durante la tarde y fuertes por la noche. El Sistema de Alerta Temprana puso a la provincia bajo alerta meteorológica por precipitaciones intensas. La temperatura máxima del día llegará a 26 °C. Aunque no hay alerta para el domingo, sí habrá tormentas de diferente magnitud durante todo el día con frecuente actividad eléctrica. La temperatura mínima de mañana será de 19 °C y la máxima de 25 °C.

Informe trimestral de lluvias en Tucumán

La región noroeste del país es la más comprometida respecto a los pronósticos de precipitaciones. El SMN anuncia cada mes las previsiones para el siguiente trimestre. En este caso, se informó que las provincias del NOA tendrán niveles de lluvias superiores al normal esperable durante el trimestre comprendido por febrero, marzo y abril.

El pronóstico de temperaturas indica también que habrá temperaturas superiores al promedio, tomando como referencia valores históricos –de años anteriores–. En este sentido, cabe esperar que las próximas semanas sigan con altos niveles de humedad y de probabilidades de precipitaciones y que la temperatura vuelva a aumentar.

Temas TucumánServicio Meteorológico NacionalLluvias de verano 2026
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Chahla, sobre la reforma laboral: “Cada legislador elegirá lo mejor para su provincia”
1

Chahla, sobre la reforma laboral: “Cada legislador elegirá lo mejor para su provincia”

Paritarias en Tucumán: comenzó la negociación con estatales
2

Paritarias en Tucumán: comenzó la negociación con estatales

Presunto abuso a una adolescente: quién responde cuando la fiesta termina en un delito
3

Presunto abuso a una adolescente: quién responde cuando la fiesta termina en un delito

El tiempo en Tucumán: rige una alerta amarilla y se esperan fuertes tormentas para la noche
4

El tiempo en Tucumán: rige una alerta amarilla y se esperan fuertes tormentas para la noche

Tarucas, bajo la mirada de Contepomi: “Tucumán es un lugar donde se respira rugby”
5

Tarucas, bajo la mirada de Contepomi: “Tucumán es un lugar donde se respira rugby”

Juegan con tu trabajo, es feo: la bronca de Lautaro Godoy tras la derrota de Atlético Tucumán en Córdoba
6

"Juegan con tu trabajo, es feo": la bronca de Lautaro Godoy tras la derrota de Atlético Tucumán en Córdoba

Más Noticias
¿Por qué la mamá del mono Punch lo abandonó?: la triste historia detrás del viral

¿Por qué la mamá del mono Punch lo abandonó?: la triste historia detrás del viral

Horoscopo chino 2026: cuáles serán los meses más favorables y los más difíciles de cada signo

Horoscopo chino 2026: cuáles serán los meses más favorables y los más difíciles de cada signo

Hay alerta amarilla por tormentas eléctricas en dos regiones del país

Hay alerta amarilla por tormentas eléctricas en dos regiones del país

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand, a días de cumplir 99 años

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand, a días de cumplir 99 años

Cáncer de colon: el síntoma clave que permite detectarlo a tiempo

Cáncer de colon: el síntoma clave que permite detectarlo a tiempo

Hay alerta por tormentas eléctricas en 11 provincias: cómo estará el clima el fin de semana

Hay alerta por tormentas eléctricas en 11 provincias: cómo estará el clima el fin de semana

Horóscopo chino: cómo impactará la intensidad del Caballo de Fuego en cada signo, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: cómo impactará la intensidad del Caballo de Fuego en cada signo, según Ludovica Squirru

Therian, género y cultura digital: la era donde todo convive en el mismo plano

Therian, género y cultura digital: la era donde todo convive en el mismo plano

Comentarios