“Cuándo subo”: cómo descargar y usar la app para ver dónde vienen los colectivos en la capital

Cómo usar la app “Cuándo SUBO”

El primer permiso que solicitará la aplicación para ser utilizada es el de acceso a la ubicación del usuario. Esto permitirá situar el teléfono en el mapa para mostrar cuáles son los colectivos que están acercándose. También solicitará permiso para enviar notificaciones al usuario pero aprobar o no esta habilitación dependerá de la decisión de cada uno, porque no se trata de una función indispensable para la app.