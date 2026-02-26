“Cuándo subo”: cómo descargar y usar la app para ver dónde vienen los colectivos en la capital

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán habilitó una nueva aplicación para ver los recorridos de los colectivos de líneas urbanas. Aunque no es la primera herramienta de este tipo, programas anteriores como TucuBondi y Red Bus Tucumán dejaron de funcionar o empezaron a mostrar algunos inconvenientes en el día a día. Pero los tucumanos siempre manifestaron la necesidad de contar nuevamente con este tipo de gadgets.
Desde ayer, los usuarios con sistema operativo iOS o Android pueden descargarse “Cuándo SUBO”, una aplicación ideal para ver en tiempo real la ubicación y recorridos de las líneas 1 a 19. Esta incorporación de la Municipalidad ayuda a los pasajeros, no solo a ahorrar tiempo, sino también a permanecer menos en la calle y exponerse menos a la inseguridad.
Quienes tengan teléfonos iPhone y quieran acceder a la aplicación, deberán ingresar a App Store, la tienda de descargas de iOS. Los usuarios de Android, por su parte, podrán hacer uso de Play Store, su propia tienda, para descargarla. En ambos casos deberán dirigirse al buscador e ingresar el nombre “Cuándo SUBO” para encontrarla e instalarla.
Cómo usar la app “Cuándo SUBO”
El primer permiso que solicitará la aplicación para ser utilizada es el de acceso a la ubicación del usuario. Esto permitirá situar el teléfono en el mapa para mostrar cuáles son los colectivos que están acercándose. También solicitará permiso para enviar notificaciones al usuario pero aprobar o no esta habilitación dependerá de la decisión de cada uno, porque no se trata de una función indispensable para la app.
La primera pantalla de “Cuándo SUBO” muestra el mapa en torno a la ubicación del usuario. En la esquina superior izquierda hay un menú –en el logo de tres rayas paralelas horizontales– que permite acceder a opciones como “Buscar”, “Paradas favoritas”, “Mis recordatorios” y las opciones de configuración o las preguntas frecuentes que pueden ayudar a conocer cómo utilizar la app.
Tanto en la opción “Buscar” como en la lupa que aparece en la parte superior del mapa, se pueden ingresar los números de las líneas o los ramales. La aplicación hará una búsqueda rápida y mostrará los resultados relacionados en una lista. Al buscar, por ejemplo, “5”, aparecen opciones como “5-Agrimensor”, “5 B. Oeste (25 May)” o “5 B. Oeste (Dean Funes)”.
Si el usuario selecciona una de ellas, podrá acceder a un nuevo menú desplegable para ver la lista de paradas o mostrar el recorrido sobre el mapa. Es en esta última opción donde se puede ver también en qué parte de la ruta habitual se encuentra el siguiente móvil. Al hacer clic sobre una parada –que aparece con un pequeño logo amarillo–, puede ser marcada como favorita. La app también muestra un tiempo estimado en que debería llegar el siguiente colectivo.