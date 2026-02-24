Secciones
Entregarán los boletos para jubilados: ¿qué día te toca retirarlos?

En el Complejo Belgrano se hará entrega únicamente a beneficiarios de la Capital. Quienes pertenezcan a otros municipios deberán concurrir a sus sitios declarados en las respectivas comunas.

Hace 2 Hs

El boleto gratuito para jubilados se convirtió en una de las herramientas fundamentales para la economía de los adultos mayores. Desde hace más de un año, la Provincia entrega grillas completas con tickets para que los beneficiarios puedan hacer viajes gratuitos en diferentes líneas. Esta semana se anunció que la entrega de pasajes para el próximo trimestre empezará la semana que viene.

El secretario de Estado de Transporte de la Provincia, Vicente Nicastro, anunció que desde el lunes 2 de marzo se concretará un nuevo operativo de entrega del boleto gratuito para jubilados  de Sa Miguel de Tucumán en el Complejo Belgrano, ubicado en avenida Sáenz Peña y General Paz.

En esta oportunidad, al igual que en las entregas anteriores, los beneficiarios deberán concurrir al lugar de la cita con su último DNI vigente. La entrega se hará en diferentes días hasta el viernes 6, según la terminación del DNI de los jubilados. Los tickets que se otorguen la semana próxima tendrán validez para ser usados durante marzo, abril y mayo. Se vencerán el 10 de junio.

¿Cuándo me entregan el boleto para jubilados?

La Provincia dispuso el cronograma para la entrega del siguiente modo:

- Lunes 2: entrega de boletos a jubilados con DNI terminados en 0 y 1

- Martes 3: entrega de boletos a jubilados con DNI terminados en 2 y 3

- Miércoles 4: entrega de boletos a jubilados con DNI terminados en 4 y 5

- Jueves 5: entrega de boletos a jubilados con DNI terminados en 6 y 7

- Viernes 6: entrega de boletos a jubilados con DNI terminados en 8 y 9

Nicastro también anticipó a los jubilados que no es necesario que concurran a las inmediaciones del Complejo Belgrano con muchas horas de anticipación, ya que la entrega iniciará a las 7 y se extenderá hasta las 13 en un trámite que promete ser ágil y no demandar demasiado tiempo.

Durante el operativo, y debido a las frecuentes descompensaciones por las horas de espera, el Ministerio de Salud acompañará con agentes del Siprosa para controles periódicos y también para vacunación.

Los jubilados que no sean de la capital deberán retirar sus planchas de tickets en otros sitios. “Para los jubilados del interior, durante la semana próxima se va a hacer entrega en virtud de la distribución que hace el Ministerio del Interior en los distintos municipios y comunas”, informó Nicastro.

