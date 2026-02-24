Entregarán los boletos para jubilados: ¿qué día te toca retirarlos?

En esta oportunidad, al igual que en las entregas anteriores, los beneficiarios deberán concurrir al lugar de la cita con su último DNI vigente. La entrega se hará en diferentes días hasta el viernes 6, según la terminación del DNI de los jubilados. Los tickets que se otorguen la semana próxima tendrán validez para ser usados durante marzo, abril y mayo. Se vencerán el 10 de junio.