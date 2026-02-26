Secciones
SociedadClima y ecología

Las alertas meteorológicas no dan tregua: en qué regiones habrá tormentas intensas

Desde este jueves y hasta el sábado, rigen alertas por actividad eléctrica, ráfagas y caída de granizo en al menos cinco provincias.

Las alertas meteorológicas no dan tregua: en qué regiones habrá tormentas intensas Foto: Cadena 3
Por LA GACETA Hace 2 Hs

El fin de semana empezará con algunas regiones particularmente afectadas por los fenómenos meteorológicos. El Sistema de Alerta Temprana (SAT), perteneciente al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), anunció que hay zonas bajo riesgo desde este jueves hasta el sábado, por lo menos. Las alertas se actualizan reiteradas veces a lo largo del día, todos los días, por lo que para conocer el estado del tiempo del domingo habrá que estar atentos a las actualizaciones del SAT de las próximas horas.

Tres provincias están bajo alerta amarilla: ¿cuándo llegará la tormenta?

Tres provincias están bajo alerta amarilla: ¿cuándo llegará la tormenta?

Por lo pronto, son cinco las provincias que están bajo alerta meteorológica amarilla para este jueves 26 de febrero y todas están hacia el centro-oeste del país. Se verán afectados el este de San Juan; centro y norte de Mendoza, a excepción de la zona cordillerana; el centro y norte de San  Luis; el centro-oeste de Córdoba y el sudeste de La Rioja.

Las regiones señaladas bajo alerta meteorológica podrían ser afectadas también por el granizo. Habrá intensa actividad eléctrica, precipitaciones abundantes y ráfagas que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros, a excepción de las regiones de Córdoba, donde se esperan entre 15 y 50 milímetros.

Fin de semana de alerta meteorológica amarilla

Para el viernes también hay una alerta meteorológica por tormentas pronosticada para el centro-este de Mendoza, el sur y sudeste de San Luis y la mitad oeste de La Pampa. En la mayoría de las regiones, la alerta regirá para la tarde y en las zonas más cercanas a la cordillera, también por la noche.

El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y principalmente ráfagas intensas que podrían alcanzar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

 El sábado, en cambio, el mapa del SAT solo marca en color amarillo una pequeña región al noroeste de Chubut. El área será afectada por abundantes lluvias, algunas localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 milímetros, pudiendo ser superados en forma local.

Recomendaciones para las alertas meteorológicas por tormenta

El SMN brinda una serie de recomendaciones para los casos de alertas meteorológicas amarillas por tormenta:

1- Evitá salir.

2- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

3- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

4- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

5- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

6- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Temas Servicio Meteorológico Nacional
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Hay alerta por tormentas eléctricas en 11 provincias: cómo estará el clima el fin de semana

Hay alerta por tormentas eléctricas en 11 provincias: cómo estará el clima el fin de semana

Tres provincias están bajo alerta amarilla: ¿cuándo llegará la tormenta?

Tres provincias están bajo alerta amarilla: ¿cuándo llegará la tormenta?

Hay alerta roja por calor extremo y naranja por tormentas: ¿en qué zonas soportarán máximas de 40°?

Hay alerta roja por calor extremo y naranja por tormentas: ¿en qué zonas soportarán máximas de 40°?

Más de la mitad del país está bajo alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes

Más de la mitad del país está bajo alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes

Medio país está en alerta por tormentas eléctricas: caída de granizo y fuertes vientos en 12 provincias

Medio país está en alerta por tormentas eléctricas: caída de granizo y fuertes vientos en 12 provincias

Lo más popular
Milei invitó a Jaldo y a otros nueve gobernadores a Nueva York: la respuesta del mandatario tucumano
1

Milei invitó a Jaldo y a otros nueve gobernadores a Nueva York: la respuesta del mandatario tucumano

La hija de Paulina Lebbos rompe el silencio: “El caso me ha hecho ver la crueldad hacia las mujeres y lo atroz que puede ser el mundo”
2

La hija de Paulina Lebbos rompe el silencio: “El caso me ha hecho ver la crueldad hacia las mujeres y lo atroz que puede ser el mundo”

La tarjeta SUBE lanzó una app para ver los recorridos
3

La tarjeta SUBE lanzó una app para ver los recorridos

Caso Érika: “Gordillo perdió la oportunidad de colaborar con la investigación”
4

Caso Érika: “Gordillo perdió la oportunidad de colaborar con la investigación”

El fallo de la Corte por el caso Lebbos: llamativa celeridad
5

El fallo de la Corte por el caso Lebbos: llamativa celeridad

Agresión en Tafí del Valle: pidieron que se investigue a Ledezma por presunto abuso sexual
6

Agresión en Tafí del Valle: pidieron que se investigue a Ledezma por presunto abuso sexual

Más Noticias
Milei invitó a Jaldo y a otros nueve gobernadores a Nueva York: la respuesta del mandatario tucumano

Milei invitó a Jaldo y a otros nueve gobernadores a Nueva York: la respuesta del mandatario tucumano

La hija de Paulina Lebbos rompe el silencio: “El caso me ha hecho ver la crueldad hacia las mujeres y lo atroz que puede ser el mundo”

La hija de Paulina Lebbos rompe el silencio: “El caso me ha hecho ver la crueldad hacia las mujeres y lo atroz que puede ser el mundo”

Caso Érika: “Gordillo perdió la oportunidad de colaborar con la investigación”

Caso Érika: “Gordillo perdió la oportunidad de colaborar con la investigación”

El fallo de la Corte por el caso Lebbos: llamativa celeridad

El fallo de la Corte por el caso Lebbos: llamativa celeridad

La tarjeta SUBE lanzó una app para ver los recorridos

La tarjeta SUBE lanzó una app para ver los recorridos

Sharenting en tiempos de deepfake: ¿estamos protegiendo o exponiendo a nuestros hijos?

Sharenting en tiempos de deepfake: ¿estamos protegiendo o exponiendo a nuestros hijos?

Tres provincias están bajo alerta amarilla: ¿cuándo llegará la tormenta?

Tres provincias están bajo alerta amarilla: ¿cuándo llegará la tormenta?

Ordenan un tratamiento psicológico para Eduardo Di Lella, condenado por el caso Lebbos, para saber si se puede reinsertar en la sociedad

Ordenan un tratamiento psicológico para Eduardo Di Lella, condenado por el caso Lebbos, para saber si se puede reinsertar en la sociedad

Comentarios