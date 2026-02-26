Las alertas meteorológicas no dan tregua: en qué regiones habrá tormentas intensas

El fin de semana empezará con algunas regiones particularmente afectadas por los fenómenos meteorológicos. El Sistema de Alerta Temprana (SAT), perteneciente al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), anunció que hay zonas bajo riesgo desde este jueves hasta el sábado, por lo menos. Las alertas se actualizan reiteradas veces a lo largo del día, todos los días, por lo que para conocer el estado del tiempo del domingo habrá que estar atentos a las actualizaciones del SAT de las próximas horas.