Las alertas meteorológicas no dan tregua: en qué regiones habrá tormentas intensas

El fin de semana empezará con algunas regiones particularmente afectadas por los fenómenos meteorológicos. El Sistema de Alerta Temprana (SAT), perteneciente al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), anunció que hay zonas bajo riesgo desde este jueves hasta el sábado, por lo menos. Las alertas se actualizan reiteradas veces a lo largo del día, todos los días, por lo que para conocer el estado del tiempo del domingo habrá que estar atentos a las actualizaciones del SAT de las próximas horas.
Por lo pronto, son cinco las provincias que están bajo alerta meteorológica amarilla para este jueves 26 de febrero y todas están hacia el centro-oeste del país. Se verán afectados el este de San Juan; centro y norte de Mendoza, a excepción de la zona cordillerana; el centro y norte de San Luis; el centro-oeste de Córdoba y el sudeste de La Rioja.
Las regiones señaladas bajo alerta meteorológica podrían ser afectadas también por el granizo. Habrá intensa actividad eléctrica, precipitaciones abundantes y ráfagas que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros, a excepción de las regiones de Córdoba, donde se esperan entre 15 y 50 milímetros.
Fin de semana de alerta meteorológica amarilla
Para el viernes también hay una alerta meteorológica por tormentas pronosticada para el centro-este de Mendoza, el sur y sudeste de San Luis y la mitad oeste de La Pampa. En la mayoría de las regiones, la alerta regirá para la tarde y en las zonas más cercanas a la cordillera, también por la noche.
El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y principalmente ráfagas intensas que podrían alcanzar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, que pueden ser superados de manera puntual.
El sábado, en cambio, el mapa del SAT solo marca en color amarillo una pequeña región al noroeste de Chubut. El área será afectada por abundantes lluvias, algunas localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 milímetros, pudiendo ser superados en forma local.
Recomendaciones para las alertas meteorológicas por tormenta
El SMN brinda una serie de recomendaciones para los casos de alertas meteorológicas amarillas por tormenta:
1- Evitá salir.
2- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
3- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
4- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
5- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
6- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.