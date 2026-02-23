Más de la mitad del país está bajo alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes

A través de su Sistema de Alerta Temprana (SAT), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que más de la mitad del país está bajo la advertencia de fenómenos climáticos adversos en la jornada del lunes. Gran parte del territorio estará afectada por tormentas severas, mientras que el resto de la extensión federal se encontrará con vientos de gran fuerza.