Más de la mitad del país está bajo alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes

A través de su Sistema de Alerta Temprana (SAT), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que más de la mitad del país está bajo la advertencia de fenómenos climáticos adversos en la jornada del lunes. Gran parte del territorio estará afectada por tormentas severas, mientras que el resto de la extensión federal se encontrará con vientos de gran fuerza.
Catorce provincias se encuentran bajo alerta meteorológica nivel amarillo, en su mayoría por tormentas, las cuales incluyen abundante caída de agua, actividad eléctrica y granizo, mientras que otras jurisdicciones están advertidas por ráfagas que pueden superar los 90 km/h, sobre todo en la región sur de la Nación.
El norte y el centro del país bajo alerta por tormentas
Distintas zonas montañosas del este de Jujuy, gran parte de Salta, la porción que incluye las partes serranas de Andalgalá, Santa María, Chicligasta, Juan Bautista Alberdi, Lules, Monteros, Río Chico, Tafí Viejo y Tafí del Valle, en el límite de Tucumán, el centro de Catamarca, el oeste de La Rioja y San Juan, están bajo alerta amarilla por tormentas.
A la misma vez, en la región noreste, toda la superficie de Formosa y Chaco, gran parte de Corrientes y Misiones, Entre Ríos, el sur de Santa Fe y el norte de la provincia de Buenos Aires, también están bajo alerta meteorológica por el mismo fenómeno climático.
La mayor parte de las regiones afectadas podrían enfrentarse a lluvias de variada intensidad, algunas fuertes o localmente severas, con períodos de copiosa caída de precipitaciones, actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 70 km/h y 80 km/h. Los valores de precipitación acumulada oscilarán entre los 20 y 70 mm, dependiendo de la región, pero estos pueden ser superados de manera puntual.
Fuertes vientos en el sur
En el caso del sur argentino, gran parte de Chubut y Santa Cruz se enfrentará a vientos del oeste rotando al sudoeste, “con velocidades entre 40 y 65 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h”, según indicó el parte del SMN.
Cómo resguardarse este lunes
Ante fenómenos de semejante severidad, el organismo difundió recomendaciones específicas. Las sugerencias para resguardarse son:
- Evitar salir.
- No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros.
- Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.
- Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado en caso de estar al aire libre.