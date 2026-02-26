Secciones
¿Seguirá lloviendo en Tucumán? Lo que anticipa el Servicio Meteorológico para este fin de semana

El organismo advierte que el tiempo continuará inestable en los próximos días.

Tal como lo había anticipado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias finalmente llegaron esta tarde a Tucumán luego de una jornada que se presentó mayormente nublada y con elevada humedad.

El día comenzó con cielo cubierto, una temperatura mínima de 19 °C y un alto porcentaje de humedad que alcanzó el 92%. El viento sopló desde el oeste a una velocidad leve, de 4 km/h, mientras que la sensación térmica se ubicó en torno a los 20 °C. Con el correr de las horas, el termómetro fue en ascenso hasta tocar los 30 °C por la tarde, en un contexto de inestabilidad creciente que terminó por concretarse con precipitaciones.

La pregunta que ahora surge entre los tucumanos es hasta cuándo se extenderán las lluvias. De acuerdo con el SMN, el tiempo inestable continuará en los próximos días.

Para este viernes se prevé una temperatura mínima de 18 °C y una máxima de 29 °C, con lluvias a lo largo de toda la jornada. El sábado, en tanto, se anticipa un marcado aumento de la temperatura, con una máxima que podría alcanzar los 34 °C y tormentas durante todo el día.

Recién el domingo llegaría una mejora en las condiciones. El organismo pronostica cielo despejado, sin lluvias, con una mínima de 19 °C y una máxima que volvería a ubicarse en los 34 °C, cerrando así un fin de semana que comenzará con paraguas en mano y finalizará con tiempo más estable.

