¿Seguirá lloviendo en Tucumán? Lo que anticipa el Servicio Meteorológico para este fin de semana

El día comenzó con cielo cubierto, una temperatura mínima de 19 °C y un alto porcentaje de humedad que alcanzó el 92%. El viento sopló desde el oeste a una velocidad leve, de 4 km/h, mientras que la sensación térmica se ubicó en torno a los 20 °C. Con el correr de las horas, el termómetro fue en ascenso hasta tocar los 30 °C por la tarde, en un contexto de inestabilidad creciente que terminó por concretarse con precipitaciones.