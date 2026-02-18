Intensifican la limpieza del Canal Sur para optimizar su capacidad hídrica

El Gobierno de la Provincia, a través de la Dirección Provincial del Agua (DPA), puso en marcha un operativo intensivo de saneamiento en puntos estratégicos del Canal Sur. Las tareas, centradas en la limpieza y la remoción de sedimentos acumulados, tienen como objetivo fundamental restituir la capacidad hidráulica del cauce tras las importantes precipitaciones registradas durante la primera quincena de febrero en el Gran San Miguel de Tucumán.