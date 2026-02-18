Secciones
Intensifican la limpieza del Canal Sur para optimizar su capacidad hídrica

Obras Públicas ejecuta operativos de remoción de sedimentos en la zona del Parque Guillermina.

Hace 2 Hs

El Gobierno de la Provincia, a través de la Dirección Provincial del Agua (DPA), puso en marcha un operativo intensivo de saneamiento en puntos estratégicos del Canal Sur. Las tareas, centradas en la limpieza y la remoción de sedimentos acumulados, tienen como objetivo fundamental restituir la capacidad hidráulica del cauce tras las importantes precipitaciones registradas durante la primera quincena de febrero en el Gran San Miguel de Tucumán.

Actualmente, el frente de trabajo principal se concentra en el sector contiguo al Parque Guillermina. En esta zona, los equipos técnicos ejecutan tareas de acopio de áridos y material grueso depositado por las crecidas, para su posterior retiro en camiones de gran porte.

Según el cronograma de obra, una vez consolidado este tramo, las máquinas continuarán el despliegue hacia "aguas abajo", completando un saneamiento integral que permita optimizar la velocidad de escurrimiento del agua. 

En una reciente supervisión técnica de los avances, el director del organismo, Marcelo Cancellieri, verificó el ritmo de los trabajos junto a un equipo especializado integrado por los ingenieros María Florencia Nanni y Benjamín López Kuchudis, el arquitecto Gustavo Rodríguez y el técnico Leandro Chaile.

