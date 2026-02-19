En el Gobierno creen que las posibilidades de revertir el cierre de Fate son casi nulas

Desde la dirección de la firma, encabezada por Javier Madanes -quien también lidera la productora de aluminio Aluar-, se aclaró que esta medida no se encuadra en un concurso de acreedores ni en un proceso preventivo de crisis. A diferencia de la situación vivida en 2019, cuando la empresa se acogió a figuras legales de asistencia, en esta oportunidad se trata de una liquidación directa del negocio.