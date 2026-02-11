El caso Epstein derrumba reputaciones de élites, gobiernos y realezas

Onda expansiva

El ex presidente de Estados Unidos Bill Clinton y su esposa, la ex secretaria de Estado Hillary Clinton, cedieron a las demandas de testificar sobre Epstein ante un comité del Congreso a finales de este mes, tras ser amenazados con una acción por desacato. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es mencionado miles de veces, pero él dice que es víctima de una “conspiración” y que no fue acusado por ninguna de las víctimas.