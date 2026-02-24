“El dólar sube por escalones y los precios de forma continua”: Fausto Spotorno advirtió sobre la estabilidad cambiaria
El economista analizó el impacto de la inflación, el comportamiento del riesgo país y las dificultades para acumular reservas, y sostuvo que el alcance de un posible ajuste cambiario dependerá de la confianza que logre generar el Gobierno.
En un escenario atravesado por restricciones financieras y persistente inflación, Fausto Spotorno, economista y director del Centro de Estudios Económicos de la consultora OJF, trazó un diagnóstico crítico sobre la evolución del dólar, las reservas y la capacidad de acción del Gobierno. El economista sostuvo que la estabilidad cambiaria, en un contexto de suba sostenida de precios, no es sostenible en el tiempo.
“Todas las bajas del dólar con alta inflación en algún momento se corrigen”, afirmó el analista al evaluar el comportamiento reciente del tipo de cambio, y explicó que en la Argentina la dinámica cambiaria responde a una lógica particular. “El dólar sube por escalones y los precios suben de forma continua”,explicó.
Según detalló, mientras la inflación se ubique en torno al 2% o 3% mensual y el dólar permanezca sin grandes variaciones, se genera una presión que tarde o temprano se libera. “No soy pro devaluador pero si la inflación va a 2%-3% mensual y el dólar está estable, a medida que pasan los meses, tarde o temprano se corrige”, sostuvo, según informó Infobae.
Para el economista, la magnitud de esa corrección estará atada al nivel de confianza que logre construir el Gobierno. “Si la economía genera confianza y entran dólares, la corrección será menor. Si la economía genera desconfianza, la corrección será mayor”, enfatizó.
Riesgo país y clima de negocios
Este lunes el riesgo país alcanzó los 537 puntos básicos y respecto a esto Spotorno consideró que el proceso de transformación en marcha requiere inversiones para consolidarse, pero advirtió que la economía arrastra distorsiones acumuladas durante años.
“Argentina viene de años de haber generado distorsiones en la economía. Cuando las distorsiones se empiezan a levantar, algunos negocios empiezan a tener problemas”, explicó.
Según informó Infobae, para Spotorno, “el Gobierno está tratando de mejorar las reglas para que haya inversiones con la reforma laboral, pero todavía le queda un cepo y restricciones. Internacionalmente, sigue habiendo dudas sobre Argentina. Advirtió que la clave pasa por atraer inversiones y aseguró que, entre los inversores, persiste una pregunta central vinculada a las dificultades para mover su dinero con facilidad dentro de la Argentina.
Reservas y el “enredo” monetario
En relación con las reservas, el economista remarcó que el margen para fortalecer el crecimiento de las arcas del Banco Central es acotado por que “el superávit fiscal total son 0,2% del PBI. Es lo único que va a poder comprar el Tesoro, que son unos U$D 1.500.000, según Infobae.
En ese marco, sostuvo que la única vía sostenible para incrementar reservas es que el Banco Central pueda adquirir dólares sin generar un efecto inflacionario. “La única forma de salir de eso es que el BCRA empiece a comprar dólares y que haya una demanda de pesos suficiente para que esos pesos que emita no se vayan a la inflación”, explicó.
Para el economista, la salida estructural depende del crecimiento económico y del fortalecimiento de la demanda de pesos. “Ahí está parte del gran enredo monetario que tiene el Gobierno y del que no va a poder salir fácilmente. De ese esquema se irá saliendo a lo largo del tiempo, en la medida en que la demanda de pesos crezca”, sostuvo
Crédito en dólares y ahorro local
El análisis también alcanzó al mercado de bonos en dólares y a las restricciones que impiden canalizar el ahorro local hacia proyectos productivos. Spotorno aseguró que la normativa vigente limita el crédito en moneda extranjera a quienes no generan ingresos en dólares, lo que restringe la inversión.
“Si no podemos prestar los dólares, el ahorro de los argentinos -que está en dólares- no va a financiar las inversiones en Argentina. Estamos atrapados en ese dilema”, afirmó, y agregó que mientras esa traba persista el Gobierno continuará recurriendo a deuda en dólares para liberar pesos en el mercado interno, según informó Infobae.
En ese sentido, propuso revisar las regulaciones que impiden ampliar el crédito en moneda extranjera. “A la larga, la solución sería flexibilizar la norma que impide prestar dólares a quien no tiene ingresos en dólares”, concluyó.