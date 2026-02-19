Dólar hoy: la cotización oficial profundizó su caída y marcó un nuevo mínimo en casi cinco meses

En una jornada marca por el debate de la reforma laboral en la Cámara de Diputados de la Nación y el cuarto paro general contra la administración de Javier Milei de la Confederación General del Trabajo (CGT), el mercado cambiario operó sin grandes movimientos. El dólar volvió a retroceder y marcó su valor más bajo en casi cinco meses en el segmento minorista.