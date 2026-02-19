Dólar hoy: la cotización oficial profundizó su caída y marcó un nuevo mínimo en casi cinco meses

En una jornada marca por el debate de la reforma laboral en la Cámara de Diputados de la Nación y el cuarto paro general contra la administración de Javier Milei de la Confederación General del Trabajo (CGT), el mercado cambiario operó sin grandes movimientos. El dólar volvió a retroceder y marcó su valor más bajo en casi cinco meses en el segmento minorista.
Según la referencia del Banco Nación, el dólar al público cedió $10 y cerró a $1.410 para la venta. Se trata del precio más bajo desde el 30 de septiembre del año pasado, cuando había cotizado a $1.400.
En el segmento mayorista, el tipo de cambio descontó $7 y finalizó en $1.389. De esta manera, alcanzó su valor mínimo desde el 17 de noviembre pasado ($1.387), hace tres meses.
Por su parte, el Banco Central fijó la banda superior del régimen cambiario en $1.594,36. Con estos niveles, el tipo de cambio oficial quedó a $205,36 pesos -o 14,8%- de ese techo de libre flotación, configurando la brecha más amplia desde el 23 de julio de 2025 (15,3%), hace siete meses.
Dólar hoy: a cuánto cotizó la divisa en el segmento informal
En el mercado paralelo, el dólar "blue" ganó cinco unidades, o 0,3%, y se ubicó en $1.440 para la venta. No obstante, el dólar marginal acumula en febrero un descenso de $30, equivalente a 2%.
Entre las cotizaciones financieras, el dólar MEP se negoció a $1.408,90, con una caída de 0,5%, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) operó en $1.449,90, con una suba de 0,2%.