Desayuno, almuerzo y merienda sin harinas: cómo hacer wraps proteicos

Calentá una sartén, de preferencia antiadherente, a fuego moderado con apenas un chorrito de aceite de oliva. Una vez que esté caliente, retirá del fuego y volcá un cucharón de la mezcla. Con la ayuda de una espátula de silicona, esparcí la masa cubriendo toda la superficie de la sartén. Como es una masa espesa, no se maneja tan fácil como un panqueque, por eso es mejor esparcirla fuera del fuego. Volvé a la hornalla y cociná hasta que veas burbujas en la superficie. Da vuelta el wrap y dejá que se cocine unos segundos más del otro lado, hasta que se dore. Retirá y apilá en un plato que debés cubrir con papel film o un paño limpio para evitar que se sequen. Repetí este proceso hasta terminar con toda la mezcla.