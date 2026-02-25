Desayuno, almuerzo y merienda sin harinas: cómo hacer wraps proteicos

La llegada del verano y las altas temperaturas exigen una transición hacia una cocina menos pesada, priorizando recetas frescas, ligeras y coloridas. Durante esta época, el protagonismo recae en las preparaciones con vegetales crudos, proteínas magras y grasas naturales que facilitan la digestión sin incrementar el calor corporal. Evitar las frituras y los platos excesivamente elaborados permite mantener la energía necesaria para afrontar las jornadas calurosas con mayor bienestar.
Dentro de este abanico de opciones, los wraps destacan por su enorme versatilidad y la facilidad con la que se adaptan a diversos paladares. La base de estos arrollados ofrece múltiples variantes, desde el uso de la masa tradicional o las tortillas compradas hasta alternativas sin harina cargadas de fibra. Esta flexibilidad convierte al plato en una solución ideal para quienes buscan una comida rápida, nutritiva y personalizable según los ingredientes disponibles en el hogar.
Cómo hacer un wrap facíl, fresco y nutritivo
Ingredientes
-4 Rapiditas xxl
-1 Kg filete de pollo (cocinado)
-1/2 Lechuga crespa
-1 Tomate
-100 Gr. queso
-100 Gr jamón cocido
-2 Huevos duros
-100 Gr arroz (cocinado)
-8 cdas Hummus de garbanzos
Paso a paso de la versión con harina
-Preparar el Disco: Colocá un disco de tortilla (o "rapidita") sobre una superficie plana.
-Base de Hummus: Agregá dos cucharadas de hummus y espárcelo uniformemente sobre el disco.
-Añadir vegetales: Colocá los siguientes ingredientes en una línea a lo largo del centro del disco: Tomates, Lechuga, Arroz
-Incorporar proteínas: Agregá el jamón y el queso.
-El Relleno: Por último, sumá la mezcla de pollo, que debe estar cortado en cubos, salteado con sal, pimienta y romero, y combinado con dos huevos duros picados.
-Cerrar el Wrap: Cerrá el wrap doblando los lados hacia el centro y luego enrollándolo cuidadosamente desde el borde inferior hacia arriba.
Cómo hacer la masa de wrap sin harina de trigo
Ingredientes
-200 g Lentejas coral
-4 Huevos
-120 ml Agua (1/2 taza)
-15 ml Aceite de oliva (1 cda)
-Sal y pimienta a gusto
-1/2 cdita Goma xántica (opcional, pero muy recomendable)
Paso a paso
Lavá las lentejas, escurrí y poné en un bol con agua abundante. Dejá que se hidraten por lo menos cuatro horas, aunque podés dejarlas hasta 24, cambiándoles el agua de remojo cada doce horas. Si el clima es cálido, guardalas tapadas en la heladera para conservarlas mejor. Pasado el tiempo de remojo, escurrí, enjuagá y volvé a escurrir bien. En el vaso de la licuadora poné los huevos, sal y pimienta. Prendé por unos segundos y agregá las lentejas. Procesá por unos minutos y echá el agua, el aceite de oliva y la goma xántica. Este último ingrediente es opcional, pero muy recomendable, ya que es lo que le dará elasticidad al producto final, esa flexibilidad que necesita para que el wrap no se rompa al enrollar. Licuá hasta que consigas una mezcla bien homogénea.
Calentá una sartén, de preferencia antiadherente, a fuego moderado con apenas un chorrito de aceite de oliva. Una vez que esté caliente, retirá del fuego y volcá un cucharón de la mezcla. Con la ayuda de una espátula de silicona, esparcí la masa cubriendo toda la superficie de la sartén. Como es una masa espesa, no se maneja tan fácil como un panqueque, por eso es mejor esparcirla fuera del fuego. Volvé a la hornalla y cociná hasta que veas burbujas en la superficie. Da vuelta el wrap y dejá que se cocine unos segundos más del otro lado, hasta que se dore. Retirá y apilá en un plato que debés cubrir con papel film o un paño limpio para evitar que se sequen. Repetí este proceso hasta terminar con toda la mezcla.