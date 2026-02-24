Secciones
San Miguel de Tucumán es la ciudad donde resulta más difícil realizar trámites, según un informe de Idesa

Solo seis de los 37 municipios analizados superaron con más de 60% la evaluación.

San Miguel de Tucumán es la ciudad donde resulta más difícil realizar trámites, según un informe de Idesa Foto: Municipalidad de San Miguel de Tucumán
Hace 1 Hs

El Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) elaboró un listado de las municipalidades en las que más complicado resulta hacer un trámite. De 37 localidades que fueron evaluadas, Tucumán fue superada solamente por una en el listado de las que recibieron la peor calificación. Se evaluaron capitales de todo el país y también ciudades dentro de Buenos Aires.

El Idesa realizó un Ranking de Índice FÁCIL, evaluando cinco trámites centrales para la población: habilitación de negocios, primera licencia de conducir, renovación de licencia, solicitud de actas y DNI. En todos los casos se analizaron tres dimensiones: regulación, proceso y experiencia del ciudadano, y Tucumán quedó entre las de calificación más baja. De allí se deduce que en la capital de la provincia no resulta especialmente sencillo realizar estos trámites.

San Miguel de Tucumán, con mala calificación en el ranking de trámites sencillos

El Índice FÁCIL evalúa el cumplimiento de criterios de simplificación, digitalización y experiencia ciudadana en diferentes municipios. En 2024 ya se había hecho un listado que incluyó a 16 ciudades. Este año, el grupo se amplió a 37. Solo seis de los municipios totales evaluados superaron con más del 60% la evaluación.

El Ranking Índice FÁCIL quedó conformado del siguiente modo:

1. Tres de Febrero: 67.7%

2. San Isidro: 66.2%

3. Tandil: 64.5%

4. CABA: 62.7%

5. Lomas de Zamora: 62.4%

6. Córdoba: 62.1%

7. Corrientes: 59.6%

8. Mendoza: 58.2%

9. General San Martín: 57.4%

10. General Pueyrredón: 56.8%

11. La Matanza: 56.7%

12. Vicente López: 54.6%

13. La Plata: 54.4%

14. Almirante Brown: 52.3%

15. Salta: 51.4%

16. Escobar: 51.2%

17. Lanús: 51.2%

18. Bariloche: 50.6%

19. Viedma: 46.9%

20. Quilmes: 46.8%

21. Luján: 46.5%

22. Río Cuarto: 46.2%

23. Rosario: 45.9%

24. Avellaneda: 45.5%

25. Pilar: 45.0%

26. Moreno: 44.6%

27. Villa María: 44.5%

28. Hurlingham: 44.3%

29. Neuquén: 43.8%

30. Morón: 43.8%

31. Tigre: 43.5%

32. Paraná: 40.7%

33. Malvinas Argentinas: 39.4%

34. Merlo: 38.2%

35. San Luis: 36.1%

36. Tucumán: 34.4%

37. José C. Paz: 31.5%

Qué hacen los municipios mejor rankeados en el índice de trámites

Según Idesa, los municipios con mejores resultados comparten algunas prácticas clave: información centralizada en portales únicos, requisitos claros, menos pasos presenciales y mayor previsibilidad en los procesos. Tres de Febrero, por ejemplo, se destaca por el alto desempeño en habilitación comercial (77%) y por no cobrar tasas en los trámites analizados, reduciendo costos directos para los vecinos.

El informe advierte que digitalizar sin simplificar no resuelve el problema. “Cuando se trasladan requisitos innecesarios a una plataforma online, lo único que se logra es burocracia digital”, señala el estudio, que remarca la necesidad de revisar normativas, eliminar documentación redundante y medir tiempos reales de resolución.

Temas TucumánSan Miguel de Tucumán
