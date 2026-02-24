Trufas de cacao, nueces y dátiles: el desayuno saludable y delicioso que aporta energía al instante

En un mundo donde las opciones de supermercado suelen estar cargadas de conservantes, volver a lo simple y casero puede ser un alivio. Preparar un snack nutritivo en casa no tiene por qué ser una tarea tediosa de horas en la cocina. De hecho, existe una receta que en apenas 15 minutos resuelve tus desayunos y te brinda un impulso para seguir en el día.