Sal gruesa en el lavado: el truco casero para blanquear la ropa y las telas del hogar

El paso del tiempo provoca que algunas telas acumulen polvo, ácaros y grasas ambientales que el lavado convencional no logra eliminar por completo. Ante la persistencia de olores y la pérdida de luminosidad en las telas, surge un método casero sumamente eficaz y accesible: una cucharada de sal gruesa en el ciclo de lavado es una solución natural para recuperar la frescura de las telas sin recurrir a químicos.