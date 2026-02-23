El truco del laurel en el placard: por qué deberías colgar una rama

Para qué sirve poner una rama de laurel en el ropero

Ubicar hojas de laurel en placares, cajones o diversos sectores de guardado responde a una estrategia para intervenir en los sitios donde estos insectos se alojan preferentemente. Estas plagas buscan activamente espacios caracterizados por la oscuridad, el escaso movimiento, la humedad y el calor, factores que convierten al armario en un refugio ideal.