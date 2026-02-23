El truco del laurel en el placard: por qué deberías colgar una rama

El uso usual del laurel se vincula con la gastronomía. No obstante, esta planta también representa un recurso valioso para combatir diversas plagas domésticas, especialmente las polillas que suelen dañar las prendas almacenadas en los armarios.
Especialistas sugieren colocar ramas de laurel en el interior de algunos muebles para mantener alejados a estos insectos. Sus hojas contienen aceites esenciales con un aroma intenso que, aunque puede perfumar el lugar, actúa como un potente repelente natural contra las invasiones biológicas.
Para qué sirve poner una rama de laurel en el ropero
Ubicar hojas de laurel en placares, cajones o diversos sectores de guardado responde a una estrategia para intervenir en los sitios donde estos insectos se alojan preferentemente. Estas plagas buscan activamente espacios caracterizados por la oscuridad, el escaso movimiento, la humedad y el calor, factores que convierten al armario en un refugio ideal.
Respecto a las prendas, las polillas consumen restos orgánicos microscópicos como transpiración, partículas de piel o manchas imperceptibles. Por este motivo, resulta fundamental complementar el uso del laurel con acciones preventivas, tales como ventilar los espacios con regularidad, almacenar únicamente ropa limpia y mantener un control estricto sobre los niveles de humedad.
El paso a paso para plantar laurel en el hogar
-Seleccionar el brote adecuado: El método más efectivo para multiplicar la planta es mediante los brotes basales que crecen junto al tronco principal. Estos brotes aparecen cada año y ya cuentan con pequeñas raíces, lo que garantiza mayor éxito en el trasplante.
-Separar el brote: Con una pala afilada se debe cortar el retoño procurando conservar la mayor cantidad posible de raíces. El momento ideal para realizar esta tarea es en primavera, cuando la planta se encuentra en etapa activa de crecimiento.
-Preparar el sustrato: El laurel necesita un suelo fértil, suelto y con buen drenaje. En maceta, se recomienda utilizar una mezcla de tierra negra con compost y algo de arena para evitar encharcamientos.
-Plantar: Se coloca el brote en la maceta o en el suelo, cubriendo bien las raíces sin compactar en exceso la tierra. Luego se riega suavemente para asentar el sustrato. Si se planta en jardín, conviene elegir un lugar con buena luz solar o media sombra.
-Ubicación estratégica: Si se cultiva como cerco vivo, debe considerarse que el laurel puede alcanzar gran tamaño y generar sombra importante. Si se ubica cerca de una huerta, se recomienda mantener una distancia mínima de 3 metros para evitar que afecte otros cultivos.