El poder de hervir hojas de laurel: por qué este secreto natural es furor en la limpieza

Es un recurso accesible que optimiza el presupuesto familiar y el tiempo dedicado al mantenimiento.

Ciertos espacios del hogar presentan desafíos para la limpieza, ya sea por la acumulación de grasa o los aromas difíciles de erradicar. Tanto el baño como la cocina encabezan esta lista, aunque el uso de laurel y vinagre ofrece una solución efectiva frente a la suciedad más resistente.

La mezcla de ambos ingredientes naturales constituye una alternativa a los limpiadores industriales. Además de sus propiedades desinfectantes, el laurel aporta una esencia que ayuda a armonizar los espacios. Es un recurso accesible que optimiza el presupuesto familiar y el tiempo dedicado al mantenimiento. Tras la aplicación, el fuerte olor inicial da paso a un ambiente renovado y con notas silvestres.

¿Para qué sirve hervir laurel con vinagre?

Además de perfumar los espacios con olores irremovibles, esta mezcla también puede usarse para limpiar, aplicando el líquido directamente sobre las superficies y pasando un paño cuando este se enfría. Se trata de un truco muy eficaz, que puede transformar por completo la sensación de una habitación, sobre todo en lugares donde los olores se acumulan con facilidad, como la cocina o el baño.

¿Por qué es tan eficaz?

Desde el medio El Heraldo destacaron que el laurel y el vinagre se complementan. Por su parte, el vinagre neutraliza los olores más penetrantes, mientras que el laurel aporta ese toque fresco y aromático que se encarga de suavizar el ambiente. Juntos logran refrescar el aire y lo hacen más respirable, simplemente con la difusión del vapor.

Cuando el agua hierve, el vapor liberado arrastra los aceites esenciales del laurel (como el eucaliptol o el linalol), responsables de su aroma intenso. Esos compuestos, además de oler bien, tienen propiedades calmantes y ligeramente antibacterianas.

Cómo preparar y precauciones a tomar

La mezcla perfecta se puede preparar con una taza de agua, una de vinagre y tres o cuatro hojas de laurel. Diez minutos de hervor son más que suficientes. A continuación, se apaga el fuego, se deja reposar y listo. Si se usa el líquido para limpiar, conviene esperar a que se enfríe un poco antes de pasar el paño. El resultado suele ser un brillo natural y un olor agradable que dura más de lo que uno esperaría.

Hervir vinagre con las ventanas cerradas no es buena idea: el olor ácido puede resultar algo intenso y molesto. Lo ideal es dejar una corriente de aire mientras se prepara. Asimismo, es importante tener en cuenta que tampoco conviene beber la mezcla, por mucho que se hable de los beneficios de sus ingredientes para la salud, porque el vinagre en exceso puede irritar el estómago y dañar el esmalte de los dientes.

