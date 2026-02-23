Estas plantas aumentan la protección en el hogar, según el Feng Shui

Dentro de la filosofía del Feng Shui, las plantas ocupan un lugar destacado. Estos seres vivos purifican el aire y crean un entorno más agradable, dinamizando la energía para que esta fluya por el espacio en el que habitamos y también protegiéndola para mantener las buenas vibraciones dentro de casa.
El Feng Shui es una antigua práctica china que busca equilibrar la energía de los espacios para promover el bienestar y la prosperidad. En esta filosofía todo influye, desde las posiciones en que disponemos los muebles hasta los tipos de plantas que colocamos en casa.
¿Cuál es el rol de las plantas en el Feng Shui?
Las plantas, en la reglas del Feng Shui, brindan beneficios para mejorar los aspectos de la vida como el amor, la fortuna y la protección. Según la revista 'Dossier de Arquitectura' , los tipos de plantas que debemos colocar y la ubicación de las mismas dependen de varios factores como el tipo de habitación, la orientación cardinal y el tipo de energía que necesita poner en movimiento.
Si estás buscando mejorar tu fortuna y protección, aquí te presentamos algunas opciones sobre qué especies de plantas colocar y dónde disponerlas según el Feng Shui.
Las especies de plantas y dónde debemos colocarlas, según el Feng Shui
Entrada principal
Las plantas ubicadas cerca de la entrada principal de su hogar son consideradas como una forma de recibir energía positiva y atraer la fortuna.
Opte por plantas de hojas redondeadas y suaves, como la planta de jade (Crassula ovata) o el bambú de la suerte (Dracaena sanderiana). Colocarlas a ambos lados de la puerta de entrada se cree que atrae la suerte y la prosperidad.
Sala de estar
La sala de estar es un espacio central en el hogar, por lo que es importante crear un ambiente equilibrado y acogedor.
Se sugiere colocar plantas de follaje exuberante y vibrante, como el helecho de Boston (Nephrolepis exaltata) o la planta de dinero (Epipremnum aureum), para atraer la prosperidad y la vitalidad.
Comedor
Para fomentar la abundancia y la armonía en el comedor, se recomienda ubicar plantas de hojas verdes y redondeadas, como la planta de la paz (Spathiphyllum spp.) o la planta de serpiente (Sansevieria trifasciata).
Dichas plantas ayudan a crear un ambiente tranquilo y propicio para disfrutar de las comidas.
En las áreas dedicadas al trabajo o estudio, las plantas pueden ayudar a aumentar la concentración y promover la claridad mental.
Se recomienda colocar plantas con hojas puntiagudas y verticales, como la planta de serpiente (Sansevieria trifasciata) o la planta de cactus (Cactaceae spp.). Estas plantas se consideran purificadoras de aire y se cree que ayudan a eliminar la energía negativa.
Habitación principal
En la habitación es importante crear un ambiente relajante y propicio para el descanso.
Se sugiere elegir plantas con propiedades calmantes, como la lavanda (Lavandula spp.) o la planta de aloe vera (Aloe vera) y ubicarlas cerca de la ventana o en una mesita de noche para promover la tranquilidad y la protección durante el sueño.
Baño
Aunque los baños suelen ser espacios pequeños, también pueden beneficiarse de la presencia de plantas.
Se recomienda elegir plantas resistentes a la humedad, como el helecho de espada (Nephrolepis exaltata) o el potos (Epipremnum aureum) y ubicarlos en estantes o colgantes para suavizar la energía del ambiente.
Jardín o patio trasero
Si tiene un jardín o patio trasero, es importante aprovecharlo para crear un espacio de paz y tranquilidad.
Se sugiere plantar árboles frondosos, como el sauce (Salix spp.) o el árbol de jade (Crassula ovata), para atraer la protección y la prosperidad a su hogar.
Recuerde que el Feng Shui es una práctica personalizada, por lo que es importante encontrar las combinaciones de plantas y ubicaciones que mejor se adapten a sus necesidades y preferencias.
Al incorporar estas plantas en los lugares adecuados, según el Feng Shui, puede fomentar la fortuna, la protección y una mayor armonía en su entorno diario.