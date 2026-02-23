Estas plantas aumentan la protección en el hogar, según el Feng Shui

¿Cuál es el rol de las plantas en el Feng Shui?

Las plantas, en la reglas del Feng Shui, brindan beneficios para mejorar los aspectos de la vida como el amor, la fortuna y la protección. Según la revista 'Dossier de Arquitectura' , los tipos de plantas que debemos colocar y la ubicación de las mismas dependen de varios factores como el tipo de habitación, la orientación cardinal y el tipo de energía que necesita poner en movimiento.