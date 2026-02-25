Tres infusiones naturales para limpiar las arterias y bajar el colesterol

Esta infusión es conocida por tener compuestos activos como las catequinas y la epigalocatequina galato, que tienen efectos positivos en el corazón y los vasos sanguíneos. El té verde tiene la capacidad de reducir los niveles de colesterol LDL (el "malo"), uno de los principales causantes de las placas que se adhieren a las arterias y generan enfermedades. A su vez, mejora la función endotelial, las cuales previenen la aparición de arteriosclerosis e hipertensión.