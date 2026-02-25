Secciones
Tres infusiones naturales para limpiar las arterias y bajar el colesterol

Las frutas y verduras son esenciales para mantener una vida saludable y cuidar el corazón.

Hace 2 Hs

Mantener una alimentación saludable y libre de grasas es parte esencial de nuestra salud cardíaca. Es que las comidas con más grasa no solo afectan al sistema digestivo, sino que también elevan nuestros niveles de colesterol, tapan arterias y afectan al corazón. Aunque sabemos que el agua es la bebida más sana, hay otras tres que pueden ayudar a reducir las probabilidades de padecer algún problema cardíaco.

Las afecciones al corazón son habituales en Argentina. Se estima, por ejemplo, que la hipertensión arterial es el factor de riesgo cardiovascular más frecuente y que afecta a uno de cada tres adultos. Por eso, es importante mantener hábitos sanos, como una alimentación correcta, baja en grasas, rica en frutas, verduras, legumbres y cereales, además de una buena hidratación.

Las tres bebidas que cuidan el corazón

Té verde

Esta infusión es conocida por tener compuestos activos como las catequinas y la epigalocatequina galato, que tienen efectos positivos en el corazón y los vasos sanguíneos. El té verde tiene la capacidad de reducir los niveles de colesterol LDL (el "malo"), uno de los principales causantes de las placas que se adhieren a las arterias y generan enfermedades. A su vez, mejora la función endotelial, las cuales previenen la aparición de arteriosclerosis e hipertensión.

Jugo de remolacha

El jugo de remolacha es rico en nitratos naturales, que en el organismo se convierten en óxido nítrico. Este compuesto tiene la capacidad de relajar y dilatar los vasos sanguíneos, lo que ayuda a controlar la presión. Ayuda a mejorar el flujo sanguíneo, lo que hace que el corazón tenga que trabajar menos para cumplir las mismas funciones. Su alto contenido en vitamina C combate el estrés oxidativo y previene el desarrollo de placas.

Jugo de granada

La granada es una fruta con grandes cantidades de antioxidantes como los polifenoles, taninos, flavonoides y antocianinas. Estos compuestos tienen la capacidad de neutralizar el daño generado por los radicales libres que generan placas que obstruyen las arterias.

En la misma línea, cuenta con propiedades antiinflamatorias que reducen la inflamación de los vasos conductores, lo que se traduce en un mejor flujo de nutrientes hacia el corazón. También tiene un efecto positivo al momento de controlar la presión arterial, lo que reduce el riesgo de sufrir infartos y accidentes cerebrovasculares.

