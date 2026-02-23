Fracasó la reunión entre Fate y el gremio: se fijó una nueva audiencia para el 4 de marzo

Las autoridades de Fate dieron a conocer que el cierre se debe a una importante caída de la demanda, pérdida de competitividad y un fuerte avance de las importaciones, además de un largo conflicto con el Sutna. En ese marco, la conciliación obligatoria fue dictada por 15 días y ordenó retrotraer la situación laboral al estado previo al conflicto. En ese marco, los despidos quedaron suspendidos mientras dure el procedimiento y la empresa debe otorgar tareas en forma normal y habitual.