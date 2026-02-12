Secciones
EconomíaNoticias económicas

El Banco Central compró dólares, pero se aleja de los objetivos trazados por el FMI

Los U$S 1.600 millones adquiridos por el Banco Central no compensan la diferencia de U$S 6.532 millones de la meta impuesta por el Fondo Monetario.

BANCO CENTRAL BANCO CENTRAL
Hace 4 Hs

Las reservas internacionales brutas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) se ubicaron en U$S45.232 millones luego de que el organismo ejecute la compra de más de U$S1.600 en lo que va del año. Y si bien esto generó un alivio en el mercado, en los últimos meses las reservas netas marcan una distancia frente a la meta acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que se encuentra en negociación durante la segunda revisión.

Sucede que la acumulación de dólares del BCRA en lo que va del año muestra un ritmo insuficiente frente a los objetivos acordados con el organismo internacional. Para el último pago al FMI, el Banco utilizó reservas propias y redujo la acumulación neta de dólares a U$S651 millones en el primer tramo de 2026.

Las negociaciones con el FMI continúan, con el foco puesto en la meta de acumulación de reservas internacionales negativas que se incumplió para diciembre pasado, que fue de U$S2.600 millones. Se calcula que hay una diferencia de U$S6.532 millones respecto al objetivo que se fijó para el último mes de 2025.

Evolución de las reservas

Si se toma la evolución de las reservas, al inicio de la gestión de Javier Milei, en diciembre de 2023, el stock neto era negativo en U$S11.464 millones. Un año después, en diciembre de 2024, ese rojo se había reducido a U$S2.222 millones. Sin embargo, en abril volvió a ampliarse hasta los U$S6.287 millones negativos, en un contexto de caída de divisas, que pasaron de U$S21.030 millones a U$S16.651 millones.

El Banco Central capta más divisas para reservas

El Banco Central capta más divisas para reservas

Para el equipo económico, el desafío de los próximos meses pasa por cumplir con los compromisos asumidos con el FMI y, al mismo tiempo, sostener la desaceleración inflacionaria. En ese esquema, la estabilidad cambiaria aparece como un factor central. Aunque el Banco Central viene acumulando reservas mediante compras en el mercado, desde enero el tipo de cambio se mantiene sin sobresaltos e incluso mostró una leve baja en los últimos días: el martes, el dólar minorista cerró en $1.425 y el mayorista en $1.406.

Más reservas; menos Riesgo País, la receta de Milei

Más reservas; menos Riesgo País, la receta de Milei

En cuanto a las metas acordadas con el Fondo, la segunda revisión modificó los objetivos. Para el primer trimestre de 2026, se estableció que las reservas internacionales netas debían ubicarse en U$S3.100 millones, cuando en la pauta original se exigían U$S900 millones positivos, es decir, un ajuste de U$S4.000 millones en la meta. Para el cuarto trimestre, el objetivo quedó en U$S8.400 millones, por debajo de los U$S10.400 millones previstos inicialmente. De todos modos, esas metas vuelven a estar bajo análisis.

Temas Fondo Monetario InternacionalBanco Central de la República ArgentinaArgentinaJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Casi 200 despedidos en el Frigorífico Pico

Casi 200 despedidos en el Frigorífico Pico

El dato de inflación: qué dicen los analistas y qué pasará con las tarifas en 2026

El dato de inflación: qué dicen los analistas y qué pasará con las tarifas en 2026

Riesgo país cerca de los 500 puntos en una jornada de bonos firmes y acciones débiles

Riesgo país cerca de los 500 puntos en una jornada de bonos firmes y acciones débiles

¿Está realmente bajando la inflación? Qué mide el índice del Indec y por qué genera polémica

¿Está realmente bajando la inflación? Qué mide el índice del Indec y por qué genera polémica

Los precios de los alimentos subieron 2,5% en la primera semana de febrero, el valor más alto en casi dos años

Los precios de los alimentos subieron 2,5% en la primera semana de febrero, el valor más alto en casi dos años

Lo más popular
Recuerdos fotográficos: 1993. Duran Duran sólo sedujo a unos pocos tucumanos
1

Recuerdos fotográficos: 1993. Duran Duran sólo sedujo a unos pocos tucumanos

Agresión en Tafí del Valle: desmienten la pelea en el interior del boliche
2

Agresión en Tafí del Valle: desmienten la pelea en el interior del boliche

3

Cartas de lectores: perforación descontrolada de pozos en Tucumán

4

Cartas de lectores: El Corte, sin agua

5

Cartas de lectores: Intimación de Rentas

Jomo, Opal y Focus Flight: las herramientas antialgoritmo que son furor en las tiendas digitales
6

Jomo, Opal y Focus Flight: las herramientas "antialgoritmo" que son furor en las tiendas digitales

Más Noticias
Otro indicio complica a la ex pareja del “Militar” Sosa en el caso Érika

Otro indicio complica a la ex pareja del “Militar” Sosa en el caso Érika

Ataque a un joven en Tafí del Valle: tres sospechosos se presentaron ante la Justicia y dieron su versión sobre la pelea

Ataque a un joven en Tafí del Valle: tres sospechosos se presentaron ante la Justicia y dieron su versión sobre la pelea

Beatriz Ávila confirmó que acompañará la reforma laboral y la definió como “un puntapié inicial” hacia la modernización

Beatriz Ávila confirmó que acompañará la reforma laboral y la definió como “un puntapié inicial” hacia la modernización

Alejandro Fantino le ganó un juicio a Mirtha Legrand: cuánto dinero cobró y qué hizo con la indemnización, según Ángel de Brito

Alejandro Fantino le ganó un juicio a Mirtha Legrand: cuánto dinero cobró y qué hizo con la indemnización, según Ángel de Brito

Paritarias 2026: ATEP anticipa una negociación dura en un contexto más que preocupante

Paritarias 2026: ATEP anticipa una negociación dura en un contexto "más que preocupante"

Darío Monteros se reunió con intendentes: “Hay que bajar al territorio”

Darío Monteros se reunió con intendentes: “Hay que bajar al territorio”

Ataque a un joven en Tafí del Valle: una causa que suma cada vez más nombres

Ataque a un joven en Tafí del Valle: una causa que suma cada vez más nombres

Los árboles que frenan al río: el plan de un científico tucumano para evitar inundaciones

Los árboles que frenan al río: el plan de un científico tucumano para evitar inundaciones

Comentarios