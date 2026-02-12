El Banco Central compró dólares, pero se aleja de los objetivos trazados por el FMI

Las reservas internacionales brutas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) se ubicaron en U$S45.232 millones luego de que el organismo ejecute la compra de más de U$S1.600 en lo que va del año. Y si bien esto generó un alivio en el mercado, en los últimos meses las reservas netas marcan una distancia frente a la meta acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que se encuentra en negociación durante la segunda revisión.
Sucede que la acumulación de dólares del BCRA en lo que va del año muestra un ritmo insuficiente frente a los objetivos acordados con el organismo internacional. Para el último pago al FMI, el Banco utilizó reservas propias y redujo la acumulación neta de dólares a U$S651 millones en el primer tramo de 2026.
Las negociaciones con el FMI continúan, con el foco puesto en la meta de acumulación de reservas internacionales negativas que se incumplió para diciembre pasado, que fue de U$S2.600 millones. Se calcula que hay una diferencia de U$S6.532 millones respecto al objetivo que se fijó para el último mes de 2025.
Evolución de las reservas
Si se toma la evolución de las reservas, al inicio de la gestión de Javier Milei, en diciembre de 2023, el stock neto era negativo en U$S11.464 millones. Un año después, en diciembre de 2024, ese rojo se había reducido a U$S2.222 millones. Sin embargo, en abril volvió a ampliarse hasta los U$S6.287 millones negativos, en un contexto de caída de divisas, que pasaron de U$S21.030 millones a U$S16.651 millones.
Para el equipo económico, el desafío de los próximos meses pasa por cumplir con los compromisos asumidos con el FMI y, al mismo tiempo, sostener la desaceleración inflacionaria. En ese esquema, la estabilidad cambiaria aparece como un factor central. Aunque el Banco Central viene acumulando reservas mediante compras en el mercado, desde enero el tipo de cambio se mantiene sin sobresaltos e incluso mostró una leve baja en los últimos días: el martes, el dólar minorista cerró en $1.425 y el mayorista en $1.406.
En cuanto a las metas acordadas con el Fondo, la segunda revisión modificó los objetivos. Para el primer trimestre de 2026, se estableció que las reservas internacionales netas debían ubicarse en U$S3.100 millones, cuando en la pauta original se exigían U$S900 millones positivos, es decir, un ajuste de U$S4.000 millones en la meta. Para el cuarto trimestre, el objetivo quedó en U$S8.400 millones, por debajo de los U$S10.400 millones previstos inicialmente. De todos modos, esas metas vuelven a estar bajo análisis.