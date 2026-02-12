El Banco Central compró dólares, pero se aleja de los objetivos trazados por el FMI

Las reservas internacionales brutas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) se ubicaron en U$S45.232 millones luego de que el organismo ejecute la compra de más de U$S1.600 en lo que va del año. Y si bien esto generó un alivio en el mercado, en los últimos meses las reservas netas marcan una distancia frente a la meta acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que se encuentra en negociación durante la segunda revisión.