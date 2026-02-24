Secciones
El tenso momento que vivió Danelik al presentarse ante los otros participantes de Gran Hermano

La joven de 25 años llegó a la fama en redes sociales mediante videos de humor y estilo de vida.

El tenso momento que vivió Danelik al presentarse ante los otros participantes de Gran Hermano
Por Virginia Daniela Gómez Hace 1 Hs

La influencer tucumana Danelik Star ingresó el lunes pasado a la casa de Gran Hermano como parte de la nueva edición denominada Generación Dorada. La joven de 25 años llegó a la fama en redes sociales mediante videos de humor y estilo de vida.

Su llegada al reality show comenzó junto a los otros diecisiete participantes, en la primera gala de presentación televisiva. El ingreso generó expectativas altas debido a la enorme comunidad digital que sigue cada paso artístico de esa figura oriunda de Juan Bautista Alberdi.

La tensa presentación de Danelik en Gran Hermano

Durante la cena de bienvenida, los concursantes relataron sus historias personales ante el grupo completo. La influencer decidió revelar su identidad de género frente a nuevos compañeros de convivencia. Ella expresó en ese instante: "Me llamo Danelik, soy de Tucumán, soy trans…".

La participante paraguaya Carmiña Masi interrumpió bruscamente el discurso con una expresión de asombro. La mujer exclamó sorpresivamente: "¿Qué? ¡Esperá…!", provocando un silencio entre los presentes en la mesa. Inmediatamente, otros integrantes del programa intervinieron para apoyar a la joven norteña y permitir que continuara su relato.

Quién es Danelik, la influencer tucumana que partcipa en Gran Hermano

La protagonista de este episodio cuenta con cinco millones de seguidores en la plataforma TikTok. Antes de entrar al certamen, ella manifestó: "Hago contenido de humor, me gusta hacer reír a la gente, ayudar también en algunas situaciones incómodas". Su carrera musical despegó recientemente con el lanzamiento de singles que fusionan reguetón, pop y techno.

El pasado de la concursante incluye vivencias en un entorno humilde donde asumió la responsabilidad de proteger a su hermana menor. Su familia siguió la transmisión oficial con carteles y globos rosados desde la provincia de Tucumán. Danelik Star advirtió sobre su fuerte personalidad al decir que "quien la busca la encuentra" ante posibles conflictos futuros. Ella busca consolidar su imagen pública mediante esta exposición masiva en el canal líder de audiencia.

