El tenso momento que vivió Danelik al presentarse ante los otros participantes de Gran Hermano

El pasado de la concursante incluye vivencias en un entorno humilde donde asumió la responsabilidad de proteger a su hermana menor. Su familia siguió la transmisión oficial con carteles y globos rosados desde la provincia de Tucumán. Danelik Star advirtió sobre su fuerte personalidad al decir que "quien la busca la encuentra" ante posibles conflictos futuros. Ella busca consolidar su imagen pública mediante esta exposición masiva en el canal líder de audiencia.