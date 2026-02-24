Gran Hermano: el inesperado conflicto que puso a Andrea del Boca en el ojo de la tormenta

“Acá no va a haber un personaje de por medio que me va a poder escudar. Acá es Andrea, la que está en mi casa. La que cocina, la que lava, la que le encanta el orden”, dijo la celebridad. El último ítem desencadenará escándalos en el reality, ya que varios participantes reconocieron que no lavan ni una copa y que esa será una tarea que deba realizar otro.