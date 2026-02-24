Gran Hermano: el inesperado conflicto que puso a Andrea del Boca en el ojo de la tormenta

El regreso de Gran Hermano 2026 a la pantalla de Telefe este 23 de febrero paralizó al público argentino con una gala de apertura cargada de adrenalina. La mayor sorpresa de la noche ocurrió cuando la primera participante cruzó la puerta de la casa: la icónica Andrea del Boca. Tras días de intensas especulaciones sobre los integrantes de la edición Generación Dorada, la llegada de la actriz revolucionó por completo las expectativas de los espectadores y las redes sociales.
Santiago del Moro presentó formalmente a la protagonista de la novela Celeste, quien mostró su entusiasmo por este nuevo desafío televisivo. En su video de introducción, la artista confesó su fanatismo por el formato y la vulnerabilidad que siente ante este proyecto. “Soy una fanática del juego. Entro con mucha ilusión, muchos nervios. Esto será como salir a escena. No va a haber un personaje de por medio que me va a escudar”, dijo la actriz.
Qué dijo Andrea del Boca sobre su participación en “Gran Hermano”
“Yo creo que esta experiencia para mí es como volver a enamorarme. Estoy con mucha ilusión, con mucha ansiedad, con muchos nervios. Como cuando uno va a estrenar y estás a punto de salir a escena y sentís todo eso”, comentó en el video de presentación.
“Acá no va a haber un personaje de por medio que me va a poder escudar. Acá es Andrea, la que está en mi casa. La que cocina, la que lava, la que le encanta el orden”, dijo la celebridad. El último ítem desencadenará escándalos en el reality, ya que varios participantes reconocieron que no lavan ni una copa y que esa será una tarea que deba realizar otro.
Cómo ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada
-Telefe transmite el contenido de lunes a jueves en el horario central nocturno.
-En la grilla de Cablevisión y Telecentro, la señal ocupa el canal 12.
-Los clientes de DirecTV acceden mediante el 123 o el 1123 en alta definición.
-La plataforma Flow ofrece el programa en el canal 10 de su sistema.