Danelik Star entró a Gran Hermano: la influencer tucumana con cinco millones de seguidores busca lanzar su carrera musical

Desde Tucumán a la casa más famosa del país. Danelik Star, influencer trans tucumana y una de las creadoras de contenido con mayor alcance en redes, se suma a Gran Hermano con una comunidad que supera los 5 millones de seguidores en TikTok y casi un millón en Instagram. Su llegada no solo refuerza el perfil federal del reality, sino que también la posiciona como una de las jugadoras con mayor poder de influencia dentro del programa.