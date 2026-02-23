Danelik Star entró a Gran Hermano: la influencer tucumana con cinco millones de seguidores busca lanzar su carrera musical
La influencer trans tucumana Danelik Star, con 5 millones de seguidores en TikTok y casi 1 millón en Instagram, ingresó a Gran Hermano con el objetivo de impulsar su carrera como cantante.
Desde Tucumán a la casa más famosa del país. Danelik Star, influencer trans tucumana y una de las creadoras de contenido con mayor alcance en redes, se suma a Gran Hermano con una comunidad que supera los 5 millones de seguidores en TikTok y casi un millón en Instagram. Su llegada no solo refuerza el perfil federal del reality, sino que también la posiciona como una de las jugadoras con mayor poder de influencia dentro del programa.
Orgullosa representante de Tucumán, Danelik entra con un objetivo claro: utilizar la visibilidad del reality como trampolín para impulsar su carrera como cantante. Su experiencia como creadora de contenido, acostumbrada a la exposición diaria y al contacto permanente con su audiencia, le otorga una ventaja natural frente a las cámaras y una base de apoyo masiva que podría ser clave en el juego.
Una tucumana con fuerte presencia digital
El crecimiento de Danelik en redes sociales fue sostenido y contundente. Su comunidad no solo amplifica su imagen, sino que también la convierte en una de las participantes con mayor respaldo potencial. Su historia representa el salto desde Tucumán hacia una vidriera nacional, con la ambición de transformar su popularidad digital en un proyecto artístico.
Antes de ingresar a la casa, su nombre ya había circulado con fuerza tras un conflicto público con Federico Manzana Farías. El episodio se originó cuando la influencer denunció que un amigo del cantante se negó a sacarse una foto con ella, lo que provocó una reacción agresiva.
“El año pasado fue discriminada y amenazada de muerte por el Manzana en Tucumán por ser trans”, reveló un usuario en Twitter al difundir el video del momento. “¿Qué pingo andás contando? Te reviento la cabeza, hijo de p... Te voy a hacer cag...”, fueron algunas de las declaraciones que generaron repudio.
Durante ese descargo, además, el participante utilizó expresiones en masculino para referirse a ella, lo que muchos usuarios interpretaron como un mensaje transfóbico. Ahora, ambos comparten el mismo espacio dentro del reality, lo que suma expectativa sobre cómo evolucionará la convivencia.
De Tucumán al prime time
Con una identidad marcada por sus raíces tucumanas, una comunidad digital masiva y una meta artística definida, Danelik Star desembarca en Gran Hermano decidida a convertir la exposición en una oportunidad. Su participación no solo fortalece la presencia del interior del país en el programa, sino que también marca el ingreso de una figura que busca transformar su influencia en una carrera musical.