Cayó un "pasero" tucumano con un cargamento de cocaína valuado en millones

¿Qué significa ser un "pasero" o "pasante"?

En la jerga delictiva de la frontera norte, la figura del "pasero" o "pasante" representa el eslabón logístico encargado de cruzar o trasladar la mercadería —legal o ilegal— de un punto a otro. A diferencia de los cabecillas, el pasante es quien pone el cuerpo al riesgo; su función es puramente operativa: el transporte "hormiga" o el acarreo de bultos a través de pasos no habilitados o zonas urbanas bajo la modalidad de "mano en mano". En el mundo del narcotráfico, estos eslabones suelen ser jóvenes captados por redes criminales para realizar los tramos más expuestos de la ruta, muchas veces a pie o en transporte público, confiando en pasar desapercibidos entre el flujo cotidiano de la zona.