Inspeccionan, descubren y extraen 34 kilos de cocaína del torpedo de un auto

Los gendarmes con el uso de herramientas, sacaron 44 paquetes rectangulares de color negro con el estupefaciente que estaban acondicionados detrás y debajo del tablero. Dos personas fueron detenidas.

Desplegados sobre la intersección de las Ruta Nacionales N° 9 y N° 34, los efectivos de Gendarmería de la Patrulla Fija “El Naranjo", dependiente del Escuadrón 45 "Salta" detuvieron la marcha de un automóvil Chevrolet, modelo Onix, en el que viajaban un hombre y una mujer.

Al momento del control documentológico, los gendarmes detectaron inconsistencias en las declaraciones de los ocupantes sobre su itinerario, por lo que decidieron profundizar la inspección del vehículo.

Eso motivó a un control exhaustivo, en el que los funcionarios constataron la presencia de 44 paquetes rectangulares acondicionados en la zona del torpedo del rodado.

Inmediatamente, se realizó la prueba de campo Narcotest, que arrojó resultado positivo para cocaína, con un peso total de 34 kilos con 121 gramos.

El Magistrado Interviniente ordenó la detención de los dos involucrados como así también el secuestro de la droga y del rodado.

