Inspeccionan, descubren y extraen 34 kilos de cocaína del torpedo de un auto

Desplegados sobre la intersección de las Ruta Nacionales N° 9 y N° 34, los efectivos de Gendarmería de la Patrulla Fija “El Naranjo", dependiente del Escuadrón 45 "Salta" detuvieron la marcha de un automóvil Chevrolet, modelo Onix, en el que viajaban un hombre y una mujer.