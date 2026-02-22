Secciones
Política

José Vitar criticó la postura jaldista sobre la reforma laboral

El presidente de Casa Patria Tucumán cuestionó la “dualidad” de Jaldo.

José Vitar, presidente de Casa Patria Tucumán. José Vitar, presidente de Casa Patria Tucumán.
Hace 3 Hs

“Algunos personeros del Gobierno provincial, han salido a responder a la ola de críticas por el voto favorable a la reforma laboral de sus diputados. Intentan con agresiones justificar lo injustificable y explicar lo que no tiene explicación. 

No basta recitar el catecismo de las frases hechas. ¿Qué nombre tiene prometer en la campaña electoral una cosa y actuar en el Congreso de forma opuesta, lesionando los intereses de los trabajadores, que fueron siempre sagrados para el justicialismo? ¿Cómo se llama el disfrazarse de oposición para ganar una elección y después pactar con el gobierno nacional en oscuras negociaciones?”, dijo José Vitar, presidente de Casa Patria Tucumán. 

“¿Cómo se llama haber incumplido el compromiso de Primero Tucumán de oponernos a la política económica antiindustrial y antinacional, a la entrega de soberanía y la eliminación de derechos? Aunque su soberbia y arrogancia lo nieguen, sin la unidad con el espacio kirchnerista provincial habrían perdido la elección. Debieran pedir disculpas y agachar la cabeza, como sus diputados al votar la reforma laboral. O al menos permanecer en silencio luego de la felonía. Esa oscura felonía, que tiene un feo nombre, se ha convertido en moneda de curso legal del sistema político tucumano, contracara de la decadencia que vivimos como provincia”, concluyó.

Temas TucumánHonorable Cámara de Diputados de la NaciónOsvaldo JaldoCasa de Gobierno de TucumánJosé VitarGobierno de Milei
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Aumentar músculo de forma natural: el fruto seco que destaca por su aporte energético
1

Aumentar músculo de forma natural: el fruto seco que destaca por su aporte energético

Consejos para retomar la rutina diaria luego de las vacaciones
2

Consejos para retomar la rutina diaria luego de las vacaciones

Qué aporta el jugo de limón y por qué conviene tomarlo en ayunas
3

Qué aporta el jugo de limón y por qué conviene tomarlo en ayunas

Santoral del 21 de febrero: qué santos celebra la Iglesia Católica hoy
4

Santoral del 21 de febrero: qué santos celebra la Iglesia Católica hoy

Análisis del informe del Rosgan y la recuperación bovina
5

Análisis del informe del Rosgan y la recuperación bovina

Informe económico del Rosgan: baja en los números de la faena
6

Informe económico del Rosgan: baja en los números de la faena

Más Noticias
Josefina Licitra: “Tendemos a desoír los desastres anunciados”

Josefina Licitra: “Tendemos a desoír los desastres anunciados”

Santoral del 21 de febrero: qué santos celebra la Iglesia Católica hoy

Santoral del 21 de febrero: qué santos celebra la Iglesia Católica hoy

La vinculación del ex príncipe Andrés con el caso Epstein: cómo se consiguió una foto histórica

La vinculación del ex príncipe Andrés con el caso Epstein: cómo se consiguió una foto histórica

“Se están haciendo controles”: en marzo se conocerá el nivel de afectación de los cultivos

“Se están haciendo controles”: en marzo se conocerá el nivel de afectación de los cultivos

Datos y estadísticas, vitales para el agro

Datos y estadísticas, vitales para el agro

La carne aviar argentina llegará a la Unión Europea

La carne aviar argentina llegará a la Unión Europea

Las lluvias fueron favorables para el desarrollo de la soja

Las lluvias fueron favorables para el desarrollo de la soja

Informe económico del Rosgan: baja en los números de la faena

Informe económico del Rosgan: baja en los números de la faena

Comentarios