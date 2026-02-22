José Vitar criticó la postura jaldista sobre la reforma laboral

“Algunos personeros del Gobierno provincial, han salido a responder a la ola de críticas por el voto favorable a la reforma laboral de sus diputados. Intentan con agresiones justificar lo injustificable y explicar lo que no tiene explicación.
No basta recitar el catecismo de las frases hechas. ¿Qué nombre tiene prometer en la campaña electoral una cosa y actuar en el Congreso de forma opuesta, lesionando los intereses de los trabajadores, que fueron siempre sagrados para el justicialismo? ¿Cómo se llama el disfrazarse de oposición para ganar una elección y después pactar con el gobierno nacional en oscuras negociaciones?”, dijo José Vitar, presidente de Casa Patria Tucumán.
“¿Cómo se llama haber incumplido el compromiso de Primero Tucumán de oponernos a la política económica antiindustrial y antinacional, a la entrega de soberanía y la eliminación de derechos? Aunque su soberbia y arrogancia lo nieguen, sin la unidad con el espacio kirchnerista provincial habrían perdido la elección. Debieran pedir disculpas y agachar la cabeza, como sus diputados al votar la reforma laboral. O al menos permanecer en silencio luego de la felonía. Esa oscura felonía, que tiene un feo nombre, se ha convertido en moneda de curso legal del sistema político tucumano, contracara de la decadencia que vivimos como provincia”, concluyó.