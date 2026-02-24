Jaldo le respondió a Catalán: “Debería ayudarnos a cobrar lo que la Nación le debe a Tucumán"

El gobernador Osvaldo Jaldo salió al cruce de las críticas del referente libertario Lisandro Catalán sobre el gasto político en la capital. Con un tono pragmático, el mandatario provincial instó al dirigente de La Libertad Avanza (LLA) a priorizar las gestiones financieras ante el Gobierno nacional por encima de los cruces mediáticos.
“Catalán nos tiene que ayudar a que la Nación nos pague lo que nos debe: deudas del PAMI, de Anses y de obras públicas”, resaltó Jaldo durante una rueda de prensa. Según el gobernador, si bien el discurso político de Catalán puede tener matices válidos, "eso no ayuda a la gente" en el escenario actual de crisis.
“Yo lo que creo es que Lisandro nos tiene que ayudar a que la Nación nos pague lo que nos debe”, sostuvo Jaldo, y enumeró: "Tiene que ayudarnos a que Tucumán cobre la deuda del PAMI, cobra la deuda de Anses, cobra la deuda de las obras públicas que Nación nos debe", insistió.
Respecto a las críticas de Catalán sobre el costo del Concejo Deliberante capitalino, Jaldo postergó el debate electoral para el 2027. “Cuando entremos en campaña le vamos a responder políticamente, pero hoy nuestra prioridad es trabajar por los tucumanos”, afirmó.
Además, defendió su estilo de gestión "Tucumán primero", al señalar que sus decisiones en Buenos Aires -muchas veces polémicas- buscan blindar los recursos provinciales. "Dialogo con quien sea necesario porque gobierno para un millón novecientos mil tucumanos", afirmó.