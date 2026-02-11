Paritarias 2026: ATEP anticipa una negociación dura en un contexto "más que preocupante"

Yenad expresó su preocupación por el modo en que se planteará el índice de inflación en la mesa de negociación. “Eso a nosotros nos tiene despiertos, porque todos sabemos lo que está pasando con ese tema. Entonces, queremos saber cuáles van a ser estos disparadores para la negociación salarial”, dijo. Y explicó: “nosotros sabemos que no hay un índice de inflación. O nos llevamos de lo que pasa dentro del Indec o nos llevamos de lo que se publica en los medios. Son dos realidades distintas; no sabemos sobre cuál realidad nos vamos a parar para poder negociar. Lo que sí sabemos es que la inflación que para nosotros es ‘la oficial’, no es real”.