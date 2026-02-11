Secciones
Política

Paritarias 2026: ATEP anticipa una negociación dura en un contexto "más que preocupante"

Con la vuelta a clases en el horizonte y la canasta escolar por las nubes, los docentes exigen una recomposición urgente.

Nora Yenad Nora Yenad
Hace 2 Hs

La secretaria adjunta de la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP), Nora Yenad, habló de la situación salarial de los docentes, en el marco de la próxima apertura de paritarias con el Gobierno. Resaltó que el contexto es “más que preocupante” y adelantó que pedirán al Poder Ejecutivo provincial la reforma del nomenclador docente.

“(Hay que) elevar los puntos de los cargos. Actualmente, el cargo de maestro de grado tiene una valoración de 181 puntos. Entonces, cuando se va a la mesa salarial, se aumenta el punto índice de ese cargo. Entonces se multiplica el valor índice con el valor cargo y esto da el básico del aumento que va a tener el docente. Ahora lo que vamos a proponer es una reforma para que eso impacte positivamente en la negociación salarial”, señaló Yenad.

Crisis

Asimismo, la docente manifestó que las condiciones salariales de los educadores son alarmantes. “Todos sabemos el contexto que estamos viviendo y como el día a día nos está condicionando la subsistencia; no el existir dentro del bienestar, como debería ser. Estamos expectantes a esta convocatoria, q extraoficialmente sabemos que la semana que viene ya van a ser citados todos los gremios”, indicó.

La economía familiar, ante la vuelta a clases: “Sólo para comprar mochilas necesito unos $100.000”

La economía familiar, ante la vuelta a clases: “Sólo para comprar mochilas necesito unos $100.000”

Yenad expresó su preocupación por el modo en que se planteará el índice de inflación en la mesa de negociación. “Eso a nosotros nos tiene despiertos, porque todos sabemos lo que está pasando con ese tema. Entonces, queremos saber cuáles van a ser estos disparadores para la negociación salarial”, dijo. Y explicó: “nosotros sabemos que no hay un índice de inflación. O nos llevamos de lo que pasa dentro del Indec o nos llevamos de lo que se publica en los medios. Son dos realidades distintas; no sabemos sobre cuál realidad nos vamos a parar para poder negociar. Lo que sí sabemos es que la inflación que para nosotros es ‘la oficial’, no es real”.

Temas TucumánAgremiación Tucumana de Educadores ProvincialesInflación
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Ataque a un joven en Tafí del Valle: una causa que suma cada vez más nombres
1

Ataque a un joven en Tafí del Valle: una causa que suma cada vez más nombres

Darío Monteros se reunió con intendentes: “Hay que bajar al territorio”
2

Darío Monteros se reunió con intendentes: “Hay que bajar al territorio”

Otro indicio complica a la ex pareja de “El Militar” Sosa en el caso Érika
3

Otro indicio complica a la ex pareja de “El Militar” Sosa en el caso Érika

Paritarias 2026: ATEP anticipa una negociación dura en un contexto más que preocupante
4

Paritarias 2026: ATEP anticipa una negociación dura en un contexto "más que preocupante"

Los árboles que frenan al río: el plan de un científico tucumano para evitar inundaciones
5

Los árboles que frenan al río: el plan de un científico tucumano para evitar inundaciones

Recuerdos fotográficos: 1993. Duran Duran sólo sedujo a unos pocos tucumanos
6

Recuerdos fotográficos: 1993. Duran Duran sólo sedujo a unos pocos tucumanos

Más Noticias
Darío Monteros se reunió con intendentes: “Hay que bajar al territorio”

Darío Monteros se reunió con intendentes: “Hay que bajar al territorio”

Ataque a un joven en Tafí del Valle: una causa que suma cada vez más nombres

Ataque a un joven en Tafí del Valle: una causa que suma cada vez más nombres

Los árboles que frenan al río: el plan de un científico tucumano para evitar inundaciones

Los árboles que frenan al río: el plan de un científico tucumano para evitar inundaciones

¿Dónde festejar? Tres destinos imperdibles para el feriado XL de Carnaval en Tucumán

¿Dónde festejar? Tres destinos imperdibles para el feriado XL de Carnaval en Tucumán

De los 31 grados a la alerta amarilla por lluvias: cómo estará el tiempo en Tucumán este miércoles

De los 31 grados a la alerta amarilla por lluvias: cómo estará el tiempo en Tucumán este miércoles

De LA GACETA al Helicoide: Gabriel Rivara, el argentino liberado en Venezuela

De LA GACETA al Helicoide: Gabriel Rivara, el argentino liberado en Venezuela

Otro indicio complica a la ex pareja de “El Militar” Sosa en el caso Érika

Otro indicio complica a la ex pareja de “El Militar” Sosa en el caso Érika

Recuerdos fotográficos: 1993. Duran Duran sólo sedujo a unos pocos tucumanos

Recuerdos fotográficos: 1993. Duran Duran sólo sedujo a unos pocos tucumanos

Comentarios