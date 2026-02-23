Jornada violenta en México: narcobloqueos,“código rojo” y operativo militar en Jalisco

Ante el riesgo de quedar atrapados en medio de tiroteos, las autoridades tomaron medidas drásticas, como la suspensión del transporte público y retiro de las unidades de colectivos para evitar que sean usados en los bloqueos; la recomendación de resguardo, según la cual el intendente de Tapalpa y el gobernador exhortaron a los ciudadanos a permanecer en casa y evitar salidas no esenciales.