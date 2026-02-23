Jornada violenta en México: narcobloqueos,“código rojo” y operativo militar en Jalisco

GUADALAJARA, México.- El estado de Jalisco, uno de los puntos neurálgicos de la actividad económica y del crimen organizado en México, vive jornadas de extrema tensión. Lo que comenzó como un operativo de fuerzas federales en la localidad de Tapalpa derivó en una contraofensiva criminal que paralizó la Zona Metropolitana de Guadalajara y áreas cercanas.
La escalada de violencia se produjo tras una incursión de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.
Como respuesta, células de civiles armados iniciaron lo que en México se conoce como “narcobloqueos”: el robo y la quema de camiones y autos para atravesarlos en rutas estratégicas, para impedir el paso de refuerzos militares y generar caos en la población.
Los actores en pugna
Para entender la magnitud del conflicto, es necesario identificar a los grupos que operan en la zona.
El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es considerada la organización criminal más poderosa y violenta de México. Con presencia en todo el país y con conexiones internacionales, Jalisco es su base de operaciones y “casa matriz”. Se caracteriza por su alto poder de fuego y una estructura paramilitar.
Las fuerzas federales -el Ejército (Sedena) y la Guardia Nacional (un cuerpo policial-militar creado recientemente)- son quienes encabezan los operativos de alto impacto. Su objetivo suele ser la captura de “objetivos prioritarios” (líderes de los cárteles).
Tapalpa, la localidad donde se iniciaron los enfrentamientos es un “pueblo mágico” (destino turístico) que en los últimos años ha sido escenario de capturas de importantes mandos logísticos del narcotráfico debido a su ubicación geográfica y sus zonas de difícil acceso.
Emergencia máxima
La magnitud de los incidentes obligó al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, a activar el “Código Rojo”, un protocolo de emergencia máxima. Entre los hechos más graves se reportó la quema de un camión cisterna en un cruce clave de Zapopan, que afectó el acceso a Guadalajara, la segunda ciudad más importante del país.
Ante el riesgo de quedar atrapados en medio de tiroteos, las autoridades tomaron medidas drásticas, como la suspensión del transporte público y retiro de las unidades de colectivos para evitar que sean usados en los bloqueos; la recomendación de resguardo, según la cual el intendente de Tapalpa y el gobernador exhortaron a los ciudadanos a permanecer en casa y evitar salidas no esenciales.
A pesar de la virulencia de los ataques, hasta anoche las autoridades no habían confirmado cifras oficiales de víctimas ni la identidad de los posibles detenidos que originaron la reacción criminal.
La ferocidad de la respuesta criminal se relaciona además con la muerte del líder máximo del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, apodado “El Mencho”, según anunció el ejército mexicano.
“El Mencho”, de 59 años, era uno de los capos más buscados por México y Estados Unidos, que ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares. Es uno de los líderes narco más importantes en ser abatidos tras el arresto de los fundadores del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán “El Chapo” e Ismael “Mayo” Zambada, actualmente en prisión en Estados Unidos.
El ejército dijo en un comunicado que el “Mencho” resultó herido en un enfrentamiento con militares en la localidad de Tapalpa, en Jalisco, y murió “durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México”.
La muerte de Oseguera Cervantes podría desatar una guerra interna por el control del territorio, lo que explicaría la desesperación y el despliegue de violencia urbana visto en las últimas horas en Guadalajara y sus alrededores.