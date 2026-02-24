"Todas las garantías": la presidenta de México ratificó a Guadalajara como sede del Mundial 2026 pese a la violencia narco

La situación, sin embargo, es compleja. La muerte del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el narco más buscado por Estados Unidos, desató una respuesta criminal que se extendió por 20 de los 32 estados mexicanos. El saldo del operativo y los choques posteriores es estremecedor: las autoridades reportaron el fallecimiento de 27 agentes de seguridad, 46 delincuentes y una civil. Pese a estas cifras y a los bloqueos de rutas con camiones incendiados que paralizaron al país el domingo, el Gobierno asegura que la normalidad está regresando. "Los bloqueos fueron levantados", precisó la presidenta, mientras que en Jalisco las clases se retomarán este miércoles y el comercio ya comenzó a abrir sus puertas.