La caída de "El Mencho": el temor a una feroz guerra interna por la sucesión del Cártel Jalisco Nueva Generación

El pronóstico más temido es este último. "Al no haber una sucesión directa, se crea un vacío de poder que abre la posibilidad de generar reacomodos violentos dentro de la organización", advierten desde Crisis Group. En la misma línea, el experto en seguridad David Saucedo es categórico al proyectar las consecuencias para México: una guerra interna inevitablemente se traducirá en un drástico "incremento de la violencia homicida" en las calles del país.