Cuál será el futuro del Cártel Jalisco Nueva Generación

El círculo íntimo: un error de seguridad sacó a “El Mencho” de su escondite

Tras una década de burlar operativos de alta precisión, la caída de Nemesio Oseguera Cervantes no se debió a la falta de armamento, sino a una brecha en su círculo íntimo. El hombre más buscado por México y Estados Unidos fue abatido en la sierra de Tapalpa, luego de que la Inteligencia Militar mexicana lograra rastrear sus vínculos y hacer un seguimiento de un hombre de confianza de la pareja de Oseguera. Los agentes detectaron que este colaborador trasladó a la mujer hasta una cabaña en la zona boscosa de Jalisco para un encuentro con el capo. Ella se retiró del lugar poco después, pero “El Mencho” permaneció en el inmueble bajo la protección de un anillo de seguridad reducido. El Secretario de Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, confirmó que la detección mediante drones de fuerzas especiales fue el paso final antes de lanzar el ataque por tierra y aire con seis helicópteros. Al verse cercado, el cuerpo de élite del narco respondió con lanzacohetes y armas largas. Oseguera fue alcanzado por los disparos mientras intentaba huir entre la maleza. Murió durante el traslado aéreo.



