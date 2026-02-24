Cuál será el futuro del Cártel Jalisco Nueva Generación

GUADALAJARA, México.- El ejército mexicano abatió el domingo a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el más poderoso de México y por quien Estados Unidos ofrecía 15 millones de dólares de recompensa.
Oseguera, de 59 años, resultó herido en un enfrentamiento con militares en la localidad de Tapalpa, en Jalisco (oeste). Murió poco después cuando era trasladado vía aérea a la Ciudad de México.
El CJNG tuvo una violenta reacción con bloqueos de rutas y quema de vehículos en Jalisco -sede del cártel- y en otros estados del país. Células de la organización incendiaron negocios y provocaron terror entre la población.
La reacción generada tras el operativo puso de relieve el amplio poder que mantiene el cártel en distintas regiones de México, con presencia tanto en negocios legales como ilegales. Evidenció también su amplia estructura y capacidad de movilización.
La respuesta brutal del cartel reavivó preguntas sobre el futuro de la organización criminal y los posibles escenarios que podrían abrirse tras este episodio.
La primera incógnita es qué es el Cártel Jalisco Nueva Generación y qué tan poderoso es. El “Mencho” fundó este cártel en 2009 y es una de las organizaciones del narcotráfico más poderosas de México. Oseguera era uno de los mayores responsables del tráfico de heroína, cocaína, metanfetamina y fentanilo hacia Estados Unidos.
“Es una de las organizaciones más poderosas en México en términos de capacidad militar, en capacidad de reclutamiento y de armas”, explica David Mora, experto del centro de análisis Crisis Group.
Los negocios del cártel se extendieron a otras actividades criminales como la extorsión, el robo de combustible y el tráfico de personas, según la agencia antidrogas estadounidense (DEA), delitos que le dejan ingentes ingreso y una gran capacidad económica. El CJNG se ha caracterizado por mostrarse “siempre dispuesto a desafiar al gobierno mexicano”, señala.
Muchas veces difundió imágenes de sus sicarios presumiendo armamento y vehículos blindados, además de atentar en 2020 contra el actual secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, cuando este era el zar de la policía en la capital. También estuvo en noviembre detrás del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.
“En su narrativa siempre están muy dispuestos a desafiar y a mostrar su capacidad operativa (...). No son tímidos de entrar en ataques muy políticos como el de García Harfuch”, dice Mora.
¿Por qué la reacción fue tan violenta en varios estados de México? La reacción violenta tras el operativo contra Oseguera resaltó el poder del cártel en México. Los bloqueos y la quema de tiendas y negocios se extendieron también al balneario de Puerto Vallarta, al vecino estado de Michoacán y a los estados de Puebla (centro), Sinaloa (noroeste), Guanajuato (centro) y Guerrero (sur).
Es la organización criminal preponderante en varios estados, pero en otros está en conflicto con otras agrupaciones criminales. “Lo que vimos es justo una demostración de en donde operan y en donde pueden infligir violencia”, dice Mora.
El analista en seguridad nacional, Gerardo Rodríguez, señala que las autoridades tenían medida la reacción; lo que no tenían en el radar era que ésta fuera de alcance nacional y que activaran células afines en todo el país.
Pese a todo, Rodríguez destaca que el cártel no pudo evitar que Oseguera fuera abatido y su cuerpo trasladado por las autoridades a Ciudad de México.
“En términos tácticos operativos, es una operación muy exitosa del gobierno de la República”, dice Rodríguez.
Ahora la pregunta es qué sucederá con el cártel sin el “Mencho” al frente. Nemesio Oseguera, era un líder criminal al estilo al estilo de Joaquín “Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada, encarcelados en Estados Unidos.
El “Mencho” tenía una presencia fuerte en todas las actividades en el CJNG y no tenía sucesores claros.
Según expertos, el CJNG se había empoderado, tras el debilitamiento del cártel de Sinaloa por sus guerras intestinas.
Su hijo mayor, conocido como “El Menchito”, fue condenado el año pasado en Estados Unidos a cadena perpetua.
Los posibles escenarios son que el cártel siga haciendo negocios sin su líder o que entre en una guerra intestina por el liderazgo. En caso de una guerra interna “tendríamos un incremento de la violencia homicida”, dice el experto en seguridad David Saucedo.
“Al no haber una sucesión directa, se crea un vacío de poder que abre la posibilidad de generar reacomodos violentos dentro de la organización”, explica el analista de Crisis Group.
En el terreno: el gobierno desplegó 10.000 militares tras ola de violencia
México destinó 10.000 militares para proteger a la población tras una ola de violencia generada por la muerte de su mayor capo narco en un operativo militar que dejó casi 75 muertos. Los soldados fueron desplegados principalmente en Jalisco, al oeste de México, donde agentes de seguridad capturaron al líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, con ayuda de información de inteligencia de Estados Unidos. La operación resultó en la muerte del narco mexicano más buscado de los últimos tiempos.
Oseguera, de 59 años, resultó herido en el choque con militares en la localidad de Tapalpa y murió durante su traslado vía aérea a un hospital. Esto desató una violenta respuesta del cartel, que el domingo bloqueó rutas, quemó vehículos, atacó gasolineras, comercios y bancos y enfrentó a las autoridades en 20 de los 32 estados del país, incluido el estado de México. Durante la operación militar y los enfrentamientos posteriores, murieron al menos 27 agentes de seguridad, 46 presuntos criminales y una civil, informaron las autoridades.
Blindan fronteras: Guatemala y Costa Rica refuerzan controles en vuelos y pasos
Costa Rica refuerza controles migratorios en los vuelos procedentes de México para evitar el ingreso de narcotraficantes. Lo mismo está haciendo Guatemala, donde, en los últimos meses, grupos mexicanos relacionados con carteles de la droga han incursionado en comunidades fronterizas y se han enfrentado a tiros con las autoridades de este país. El Ministerio de Defensa de Guatemala informó que su ejército incrementó operaciones de vigilancia y el patrullaje en sectores estratégicos de la frontera con México.
Costa Rica, considerado por décadas uno de los países más seguros del continente, ha incrementado el índice de criminalidad relacionado con el narcotráfico. La presidenta electa, Laura Fernández, promete mano dura para resolver la crisis. “Buscamos impedir el ingreso de cualquier persona relacionada con actividades del narcotráfico y que en medio de las circunstancias en México pretendan usar nuestro país para guarecerse”, dijo el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora.
Sólo información: Sheinbaum dice que no participaron fuerzas de Estados Unidos
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó que fuerzas de Estados Unidos hayan colaborado directamente en el operativo que resultó en la muerte del capo narcotraficante Nemesio “El Mencho” Oseguera. “No hay participación en la operación de fuerzas de Estados Unidos, lo que hay es mucho intercambio de información”, afirmó Sheinbaum en su habitual rueda de prensa matutina.
Un día después del despliegue contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), “lo más importante es proteger a la gente”, afirmó la mandataria. La muerte del narcotraficante Oseguera desató una ola de violencia con más de 200 bloqueos en rutas, quema de vehículos y enfrentamientos con la policía militar y el ejército. “Es lo más importante, proteger a toda la población, proteger a la gente, proteger al pueblo”, dijo Sheinbaum.
El domingo, la Secretaría de Seguridad reportó 252 bloqueos en rutas nacionales y regionales de 20 estados, principalmente Jalisco (oeste), como respuesta del Cártel Jalisco Nueva Generación a la muerte de su líder.
El círculo íntimo: un error de seguridad sacó a “El Mencho” de su escondite
Tras una década de burlar operativos de alta precisión, la caída de Nemesio Oseguera Cervantes no se debió a la falta de armamento, sino a una brecha en su círculo íntimo. El hombre más buscado por México y Estados Unidos fue abatido en la sierra de Tapalpa, luego de que la Inteligencia Militar mexicana lograra rastrear sus vínculos y hacer un seguimiento de un hombre de confianza de la pareja de Oseguera. Los agentes detectaron que este colaborador trasladó a la mujer hasta una cabaña en la zona boscosa de Jalisco para un encuentro con el capo. Ella se retiró del lugar poco después, pero “El Mencho” permaneció en el inmueble bajo la protección de un anillo de seguridad reducido. El Secretario de Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, confirmó que la detección mediante drones de fuerzas especiales fue el paso final antes de lanzar el ataque por tierra y aire con seis helicópteros. Al verse cercado, el cuerpo de élite del narco respondió con lanzacohetes y armas largas. Oseguera fue alcanzado por los disparos mientras intentaba huir entre la maleza. Murió durante el traslado aéreo.