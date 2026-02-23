Secciones
México: el Ejercito abatió a "El Tuli", operador del "Mencho" que coordinó bloqueos en Jalisco y ofrecía U$S 1.200 por militar asesinado

“Intenta escapar a bordo de un vehículo, empieza a agredir al personal militar, repele la acción y ahí fallece este presunto delincuente”, narró Ricardo Trevilla, en la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

México: el Ejercito abatió a “El Tuli”, operador del “Mencho” que coordinó bloqueos en Jalisco y ofrecía U$S 1.200 por militar asesinado
Hace 1 Hs

México.- Hugo “H”, alias “El Tuli”, quien habría sido la principal persona de confianza de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho” y presunto responsable de los bloqueos en Jalisco, fue abatido el pasado domingo 22 de febrero, según informó el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla.

A “El Tuli” se le atribuye la responsabilidad de coordinar los bloqueos en vías de comunicación, incendios de vehículos, así como ataques a militares, elementos de la Guardia Nacional e instalaciones de gobierno.

De acuerdo con el secretario de Defensa, Hugo “H” ofrecía 20 mil pesos mexicanos (unos 1.200 dólares) por cada militar que asesinara personal del grupo delincuencial.

Ricardo Trevilla detención Tuli mencho bloqueos

El Tuli”, quien también era operador logístico y financiero de “El Mencho”, fue localizado en El Grullo, Jalisco, por personal de fuerzas especiales.

“Intenta escapar a bordo de un vehículo, empieza a agredir al personal militar, repele la acción y ahí fallece este presunto delincuente”, narró Ricardo Trevilla, en la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Al operador de “El Mencho” se le aseguró un arma larga, un arma corta, 7 millones 200 mil pesos y 965 mil dólares americanos, junto con cartuchos, cargadores y un vehículo.

Los objetos asegurados y los detenidos de las operaciones relacionadas fueron puestos a disposición de la fiscalía especializada para delitos de la delincuencia organizada de la Fiscalía General de la República (FGR).

Operación para detener a “El Mencho”

La muerte de “El Tuli” se dio luego de que este domingo 22 de febrero fuera abatido Nemesio Oseguera Cervantes, líder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación, una de las organizaciones criminales más violentas del mundo ante su expansión territorial.

Oseguera Cervantes falleció, según informó la Secretaría de Defensa Nacional, mientras era trasladado vía aérea a la Ciudad de México. “El Mencho”, como era conocido, resultó herido de gravedad durante un operativo federal en Jalisco, luego de que fuerzas federales repelieron una agresión.

