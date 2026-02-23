Ola de violencia en México: al menos 58 muertos y 41 detenidos tras el asesinato de “El Mencho”

Los hechos desataron una ola de ataques y represalias en 13 de los 32 estados del país. Entre los fallecidos hay 25 agentes de la Guardia Nacional, además de un policía investigador de la Fiscalía de Jalisco, un custodio penitenciario y una mujer civil. Según el Gobierno de Jalisco, 30 de los muertos pertenecían a la organización criminal.