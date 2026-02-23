Ola de violencia en México: al menos 58 muertos y 41 detenidos tras el asesinato de “El Mencho”
Hubo incidentes en 13 de los 32 estados del país. Entre las víctimas hay 25 agentes de la Guardia Nacional. El gobernador de Jalisco advirtió que “se viven horas críticas” y Estados Unidos confirmó que aportó inteligencia en el operativo.
México atraviesa una de las jornadas más violentas de los últimos años. Al menos 58 personas murieron y 41 fueron detenidas tras el asesinato de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), abatido el domingo durante un enfrentamiento con fuerzas militares.
Los hechos desataron una ola de ataques y represalias en 13 de los 32 estados del país. Entre los fallecidos hay 25 agentes de la Guardia Nacional, además de un policía investigador de la Fiscalía de Jalisco, un custodio penitenciario y una mujer civil. Según el Gobierno de Jalisco, 30 de los muertos pertenecían a la organización criminal.
Escaparon 23 presos en Puerto Vallarta
En medio del clima de extrema tensión, 23 presos se fugaron del penal de Puerto Vallarta tras una serie de enfrentamientos. Dentro del establecimiento también se registraron disturbios que luego fueron controlados.
“Murieron 30 delincuentes. Hay detenidos por saqueos y otros hechos violentos”, informó desde Guadalajara el periodista Román Ortega.
Imágenes difundidas en redes sociales mostraron autos incendiados y columnas de humo en distintos puntos de la ciudad, incluyendo un estacionamiento de una tienda mayorista.
Suspensión de clases y transporte en Jalisco
El gobernador de Jalisco suspendió el transporte público, canceló eventos masivos y ordenó la suspensión de clases presenciales para este lunes en todos los niveles educativos, tanto en instituciones públicas como privadas.
Horas más tarde, el Gobierno estatal informó que comenzó a normalizarse el servicio de transporte en las líneas masivas de la zona metropolitana de Guadalajara, aunque el restablecimiento es paulatino.
“Se viven horas críticas”, aseguró el mandatario provincial ante el avance de los ataques coordinados en distintos municipios.
“Es muy triste lo que está pasando”
Un vecino de Puerto Vallarta describió el clima de temor que se vive en la ciudad:
“Tengo 9 años viviendo acá y nunca pasé una situación similar. Puerto Vallarta es un lugar conocido por ser seguro. Es muy triste abrir las ventanas y ver columnas de humo. Es impresionante lo que sucede”.
Las autoridades confirmaron 41 detenciones: 20 personas fueron arrestadas por su presunta participación en los hechos violentos y otras 21 por saqueos y ataques tipo “piraña”.
También murió “El Tuli”, operador clave del CJNG
Durante el operativo militar en Jalisco también fue abatido Hugo César Macías Ureña, alias “El Tuli”, señalado como operador logístico-financiero y principal hombre de confianza de “El Mencho”.
Según informó el jefe del Ejército, el general Ricardo Trevilla Trejo, Macías Ureña fue localizado en el municipio de El Grullo, a unos 100 kilómetros de donde se encontraba el líder del CJNG. Desde allí coordinaba presuntamente las acciones de represalia tras la caída del capo.
Cómo fue la caída de “El Mencho”
De acuerdo con el Gobierno mexicano, el líder del CJNG fue localizado gracias a tareas de inteligencia militar. El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional explicó que el seguimiento a una de sus parejas permitió detectar un traslado hacia la localidad de Tapalpa, donde se habría reunido con Oseguera Cervantes en una cabaña.
Tras confirmar su presencia en el lugar, fuerzas federales desplegaron el operativo que culminó con su muerte en un enfrentamiento armado.
Estados Unidos destacó el operativo
Desde Washington confirmaron que aportaron inteligencia clave para ubicar al jefe narco. La cooperación bilateral en materia de seguridad fue determinante para concretar el operativo, señalaron fuentes oficiales.
La muerte de “El Mencho” —considerado uno de los capos más poderosos y violentos de México— abrió un escenario de incertidumbre sobre la reorganización interna del CJNG y el posible recrudecimiento de la violencia en distintas regiones del país.
Las autoridades mexicanas mantienen un despliegue reforzado en los estados afectados mientras intentan recuperar el control y evitar nuevos ataques coordinados.