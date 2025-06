Atención a las señales de alerta: la hiperglucemia y sus primeros síntomas

- Diabetes tipo 2: la hiperglucemia crónica es un síntoma característico de la diabetes tipo 2, una enfermedad crónica en la que el cuerpo no puede utilizar la insulina de manera eficiente o no produce suficiente. Si no se controla adecuadamente, la diabetes tipo 2 puede llevar a complicaciones graves como enfermedades cardíacas, daño renal, problemas en la vista y daño en los nervios.